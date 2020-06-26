如果透過幾劑疫苗，就能讓自己不再老花、皺紋消失、思路活絡，就像二十歲年輕人一樣活躍，你願意嘗試嗎？老化是種病，而且是可治癒的疾病！「老化」是萬病之源，與其針對病痛各個擊破，還不如解決老化、釜底抽薪。本書首度提出「生存迴路」理論，解釋老化原因及逆轉可能。

【精彩書摘】

老化就是致病的最大元兇

不過，用不著任何研究或統計數據來說明，我們都明白現在的情況，老化隨處可見，年紀愈大愈明顯。

五十歲時，我們開始注意到自己的外表看來像我們的父母，頭髮漸白，皺紋愈來愈多；到了六十五歲，若那時沒有罹患某種疾病或身有殘疾，我們便認為自己算得上幸運；如果八十歲左右我們仍然在世，幾乎能肯定的是，那時一定在與病魔對抗，生活變得更艱難、不舒適，也不怎麼愉悅。

根據一項研究發現，八十五歲的男性平均被診斷出患有四種不同疾病，而同齡女性則患有五種疾病，心臟病與癌症，關節炎和阿茲海默症，腎臟病和糖尿病，多數患者還有其他幾種未確診的疾病，包括高血壓、缺血性心臟病、心房顫動，和失智症等。沒錯，這些不同的疾病具有不同病狀，分別在美國國家衛生研究院不同的大樓，和大學裡不同的系所中進行研究。

可是，老化是上述所有疾病的風險因子。

事實上，老化是致病的唯一風險因子。

相較之下，其他事顯得無關緊要。

以我母親在世最後幾年為例。我和大家一樣，清楚吸菸會增加我母親罹患肺癌的機率，但我也知道原因：香菸煙霧中含有一種名為苯芘（benzo[a]pyrene）的化學物質，會與DNA裡的鳥嘌呤結合，引起雙股斷裂，導致變異；而且DNA 修復過程中還會導致表觀基因體游離與代謝途徑改變，因此，在這個因老化誘發腫瘤形成（geroncogenesis）的過程中，癌細胞會蓬勃發展。

長年接觸香菸煙霧引發基因和表觀遺傳的變化，兩者結合使罹患肺癌的機會增加了約五倍。

正因吸菸導致罹癌機率升高許多，再加上癌症治療相關的巨額醫療成本，世上許多國家都有補助戒菸計劃，也有許多國家在菸品外包裝貼上健康警語，其中有些附有嚇人的彩色圖片，像是腫瘤或四肢發黑的照片。許多國家也通過立法規範，禁止某些菸品廣告，還有許多國家透過懲罰性的課稅來減少消費。

所有措施都只是為了防止幾種癌症五倍的增加率，而身為一位目睹自己母親深受肺癌折磨的人，我會率先發聲，說這一切努力完全值得。不論從經濟或情感角度出發，這些行動都是值得的投資。

但是，請考慮以下幾點，儘管吸菸會讓罹癌的風險增加五倍，但當你五十歲時，會讓你的罹癌風險增加百倍，到了七十歲時，風險更增加上千倍。

如此成倍增加的機率同樣適用於心臟病、糖尿病，以及失智症，族繁不及備載。即便如此，世上沒有一個國家投入大量資源來幫助國民對抗老化，在當今鮮少達成共識的世界裡，大家對老化的感覺就是「命該如此」。

(本文摘自《可不可以不變老？》/天下文化)

【作者簡介】

辛克萊 David A. Sinclair

世界首屈一指的科學家和企業家，《時代》雜誌最有影響力百大人物。以瞭解人類為何老化以及如何逆轉老化而聞名於世。率先發現紅酒中的白藜蘆醇對人體有益，並率領家族長期服用。

辛克萊是哈佛醫學院遺傳學終身教授；哈佛大學醫學院格林生物老化研究中心聯合主任；澳洲新南威爾斯大學共同兼任教授暨老化實驗室負責人；雪梨大學榮譽教授。

辛克萊共同創辦了十四家生物技術公司，領域橫跨老化、疫苗、糖尿病、生育力、癌症和生物防禦。至今榮獲三十項榮譽，其中包括列名澳洲四十五歲以下的頂尖科學家、《時代》雜誌評選出的「2014年全球最具影響力的百大人物」，和「2018年醫療領域五十大頂尖人物」。2018年，他因在醫學和國家安全方面的工作而成為澳大利亞勳章官。

拉普蘭提 Matthew D. LaPlante

猶他州立大學新聞寫作副教授，也擔任記者、電台主持人。

【譯者簡介】

張嘉倫

畢業於成功大學中文系與輔仁大學跨文化研究所翻譯學碩士班。職場打滾數年後投身翻譯，相信文字及語言是有力量的。現為自由口筆譯員。譯作有《巨科技》、《醫療大數據》、《會說話，世界聽你的》。