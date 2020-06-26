適逢端午連假，高速公路大塞車，尤其是國道5號雪山隧道在連假首日更創下最長壅塞時段紀錄，連續32小時處於時速低於40公里的壅塞狀態。對此，就有網友好奇「高速公路沒有紅綠燈為什麼會塞車？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，「照道理，每台車都100公里，入口不斷有車進入，但出口也不斷有車出去，就算有烏龜車，也不致變國道停車場，好幾個小時動彈不得吧？原因是什麼呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「路隊長，龜內線」、「內線開90、連切三道下匝道，不塞才怪」、「下交流道回堵啊」、「接近臨界密度，很容易就崩潰（塞車），道路是有容量的，不是無上限容量的，可以去看一下車流理論」、「有事故也會大塞」、「要不塞車就是大家都要等速，但不可能」、「只會越來越慢，不會一直保持高速」。

國外知名科普網站《CGP Grey》過去就曾拍攝一部5分鐘短片解釋塞車原因，並提到塞車的癥結並非車輛數量多寡，而是跟「協調性」有關。例如，紅綠燈會因每人反應速度、專心程度不同，而限制了能通過十字路口的車輛數量，交通狀況愈不協調，愈容易出現塞車情形，而這就是高速公路不設置路口，確保民眾暢行無阻的主因。

至於為何高速公路塞車情形層出不窮？影片以一隻雞穿越高速公路為例，看到雞的第一輛車駕駛因此減速，而下個駕駛反應不及踩煞車，導致後方車輛接連急煞，最終有車子直接煞停，雖然雞已經離開路面，卻留下一個「虛擬路口」，因此即使沒發生車禍仍會塞車。此外，多線道的設計，使得不少三寶無視後方來車，任意變換車道，造成後方駕駛急煞，進而引發連鎖效應，不只容易塞車，也經常發生事故，需耗時好幾個小時才能消化完車陣。