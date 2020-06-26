端午連假不少人攜家帶眷出遊，其中最應景的莫過於吃粽子，不過就有網友透露，自己無法接受「鹼粽」的味道，貼文卻釣出不少老饕分享該如何將鹼粽變好吃的美味秘訣。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》PO文指出，從小很害怕鹼粽的味道，即便是沾糖也沒有加分作用，但長輩卻很愛吃，每次只要看到家裡出現鹼粽就覺得百思不得其解，不禁好奇「有沒有人也不喜歡吃這個的？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，「要看做的人，鹼水太多，那個鹼味會太重，很刺鼻」、「小時候吃到只覺得怎麼有這種鬼東西」、「肉粽大愛，鹼粽不了」、「鹼粽沒錯啊，因為是加鹼粉下去使澱粉產生糊化作用做的，所以才會有那個奇怪的味道」。

不過也有不少老饕分享美味秘訣，「這是粽子的極致啊！沾糖吃、沾蒜頭醬油、沾花生粉、包紅豆泥、包綠豆泥…百搭啊～尤其是冰過後更對味」、「加蜂蜜好吃！剁塊加蜂蜜檸檬愛玉也可以」、「超愛啊～一定要沾二砂」、「鹼粽要包餡，會提升成不同的境界，小時候就是鹼粽配豐年果糖」、「熬黑糖膏沾來吃，超好吃的！」、「冰涼涼的沾蜂蜜人間極品」、「沾煉乳試試看，迸出新滋味」。