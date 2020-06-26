端午連假，民眾把握時間攜家帶眷開車出遊，不過也使得各地湧現大量車潮。尤其是國道5號雪山隧道在連假首日更創下最長壅塞時段紀錄，連續32小時處於時速低於40公里的壅塞狀態。對此就有網友好奇，用路人「為何寧願塞國5，也不走北宜濱海？」貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO今（26日）在PTT「八卦板」PO文指出，「台灣連假根本不適合出遊，上周也根本不該補班換連假，搞得要塞車大家一起來塞啊…為何寧願塞國5，也不願走北宜濱海？有卦嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「講的好像北宜、濱海不塞一樣」、「不塞的北宜比塞的雪隧快，但不會發生在同一時間」、「北濱平常假日就很塞了，沿路景點太多」、「北宜不熟跑起來超慢，至於連假加高乘載管制，北宜濱海車不見得少」、「老實講，有時候雪隧塞一塞還真的比北宜、濱海快，除非雪隧真的塞到爆，完全不動好幾個小時那種，走濱海好處是可以去烏石港衝浪玩水」、「彎來彎去又長vs.平面慢慢嚕油門」。

不過也有內行人點出關鍵「寧願時間錯開巔峰走國五，也不要繞北宜濱海慢又長，北宜塞車時停停走走又繞山路，長時間易暈車，體感很差」、「北濱就不要碰到雙線道剛好有事故，馬上一邊卡死」、「北宜不好開又危險又慢」、「北宜不好走假日一堆重機，濱海難走是砂石車」、「不熟路的上北宜會是災難」、「事實上，北宜公路比塞好塞滿的國5還慢，加上北宜公路難開的要命，只有重機仔跑超爽的」。