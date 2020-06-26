孩子並非父母的私有物，愛他就應該讓他自由發展。俄羅斯日前一名42歲女子，向政府機關求助，指母親生患重病需立即就醫，而相關單位進一步了解，發現該女子竟被母親強迫宅在家26年，甚至被要求不准外出工作與讀書，理由竟是「保護她免於受外界傷害」，而她甚至長達14年未洗過澡。

綜合外媒報導，42歲布舒耶娃（Nadezhda Bushueva）與母親住在下諾夫哥羅德(Nizhny Novgorod)，16歲中學畢業後，母親塔蒂亞娜（Tatyana）便以「保護她免於受外界傷害」為由，要求她待在家裡不得外出，在沒有電與自來水的家中，她的正常人生彷彿停在16歲那一年，而2006年是她最後一次洗澡。

塔蒂亞娜把女兒困在家中，甚至不准她外出工作或繼續求學，而布舒耶娃日漸習慣後，也沒有試圖離開家，待塔蒂亞娜退休後，兩人甚至過著隱居的生活，拒絕社福單位提供的幫助，家中滿是老鼠與貓，而貓死後也未移動其屍體，讓牠在原地腐爛，而布舒耶娃與母親平時睡在同一張床上，以吃貓糧過活。

由於當時兩人精神狀況良好，因此社福單位難以強制介入，直到母親生病住院，外界推測可能是中風，布舒耶娃隔了26年，才終於踏出家門，布舒耶娃因多年未洗澡，頭髮都結成一團，她解釋「我比貓過得生活還糟，貓甚至擁有更多權利，我沒有生存權，過得生不如死，我現在需要工作及護照」。

地方議會長托瓦爾諾夫（Vasily Tovarnov）提到，「布舒耶娃當日獨自來到我的辦公室，我為她準備了三明治，但她並沒有吃，這也表是她並沒有瘋」。而地方官員難過地表示，布舒耶娃雖已42歲，但外表仍相當年輕、漂亮，而她自己也很擔心，不知道該如何在職場上工作，未來希望幫助她融入社會。