台灣雖小但美食豐富，每一個地區的特產都不同，就連搭配的醬料也有所差異。端午節到了就是要吃粽子，該搭配什麼醬料，也引發網友討論，其中就有人提到台中必買伴手禮「東泉辣椒醬」，也讓他好奇東泉辣椒醬真的有像傳說中的好吃嗎？

一名網友在PTT表示，「聽人家說東泉辣椒醬在台中人手一罐，有人吃肉粽還配這個醬來吃，目前還沒買過這個想嚐鮮一下」，因此詢問「東全辣椒醬真的好吃嗎？」。不少網友回應「就跟台南人手上要拿豐年果糖的道理是一樣的」、「台中路邊攤賣台式小吃的都有」。

還有當地人提到，區域不同熱愛的廠牌也不同，「源美，海線和舊縣區比較多，市區大多都東泉」、「在地台中人都吃源美，東泉是觀光客在吃的」，也有人認為，加在食物很提味且百搭，「吃傳統炒麵加東泉，好吃」、「對台中人而言，就是提味，沾小菜吃」、「鹹辣醬不怎麼辣，就是適合配油麵做的炒麵」、「東泉加在任何澱粉鹹食都好吃，沒有例外」、「羹湯必備」。

更有人指，東泉辣椒醬雖味道普通，但是台中人的回憶，「應該是從小吃習慣了，吃到就像回憶一樣，在外地如果吃到會很感動」、「莫名其妙跟風起鬨炒起來的，住台中十幾年覺得普通，只是對很多老台中人來說，是一種回憶跟情懷」、「不管北部粽南部粽，加了東泉通通變成台中粽，這就是東泉威力所在」。