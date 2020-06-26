趙飛燕是西漢漢成帝的第二任皇后，她不僅能歌善舞，外貌更是出眾，儘管不孕但仍受漢成帝專寵10多年，但中國古代的四大美女，分別指西施、王昭君、貂蟬、楊玉環，為何被封為絕世美人的趙飛燕，卻無法入選四大美人的行列呢？

趙飛燕的父親是官府家奴趙臨，出生貧困的她，長大後出落的亭亭玉立，之後成為陽阿公主府上的歌妓，學習歌舞表演，舞姿輕盈如燕飛鳳舞，當時漢成帝經常微服出巡遊玩，在陽阿公主府看到趙飛燕，立馬被她的冷豔外貌及婀娜的舞姿吸引，之後便招她入宮，備受漢成帝的寵愛。

漢成帝得知趙飛燕還有一個妹妹趙合德，外貌也是美若天仙，因此也將她招進宮服侍，趙氏兩姊妹受寵，在後宮地位非常高，趙飛燕在鴻嘉三年（前18年），更是告發許皇后等蠱詛他人，恐會禍及皇帝，當時皇太后王政君得知後，下命廢除許皇后，趙飛燕在漢成帝及太后外甥侍中淳于長幫助下，順利被立為皇后，而妹妹趙合德則被封為昭儀。

儘管趙飛燕成為皇后，但漢成帝之後則較寵愛趙合德，兩姊妹雖服侍皇帝10多年，但卻一直未生下子嗣，在《飛燕外傳》曾提到，趙氏姐妹為了青春永駐，因此使用「息肌丸」，此為一種催情作用的美容香精，塞入肚臍眼待融化至體內，能使身體飄香、面容嬌嫩、肌膚潤澤，這也是姊妹倆深受皇帝寵愛的祕寶，但長期使用會導致不孕。

儘管趙氏姐妹美艷動人，但兩人恃寵而驕，一首童謠「木門倉琅琅，燕飛來，啄皇孫。皇孫死，燕啄矢」，指皇后趙飛燕與妹趙昭儀謀害皇子，儘管不清楚是否為真，但趙氏姐妹讓漢成帝流連後宮、不理朝政的行為，也被列為中國史上著名的紅顏禍水，在野史《西京雜記》及《飛燕外傳》中，也記載兩人宮奴通姦、淫亂後宮的事跡，因此難以被選入四大美女中。