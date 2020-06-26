若發現丈夫行為變冷漠、不耐煩，肯定會讓人懷疑對方有小三。越南一名人妻，懷孕期間丈夫雖很照顧她，但每當丈夫在接電話時，她若想要打岔，對方脾氣就變得暴躁，讓她驚覺事有蹊蹺，因此產後一個月她尾隨丈夫外出，竟發現他不僅出軌，而對象還是一名男性。

綜合越南媒體報導，一名孕婦指在懷孕期間，丈夫都維持最佳人夫的形象，但每當她想看其手機，或是在他講電話時打岔，丈夫都會變得脾氣暴躁，甚至表現出很不耐煩，讓她驚覺不對勁，憂心丈夫可能出軌，但期間卻一直未抓到偷吃的證據。

直到產後一個月，丈夫一日說要至朋友家吃晚餐，她便決定跟蹤他一探究竟，由於孩子還小容易哭鬧，因此她便將孩子交給鄰居照顧，更說「我不希望這種事發生在我身上，我只是想知道，先前的猜測都是多慮了，如果是真的，我想帶回寶寶的父親」。

由於懷孕以來，丈夫也不再買新衣給她，且擔心會被認出來，因此向鄰居借衣服偽裝，一路尾隨丈夫至一間公寓，發現他竟與另外一名男性擁抱，原來丈夫出軌對象竟是「小王」，當下讓她崩潰大哭衝向兩人，而丈夫隨即抓住她的手，小王更直接對其出拳，最終把她打到流血，此事件也被網友分享至臉書，目前不清楚後續如何，但許多人為這一名人妻打抱不平。