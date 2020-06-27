宜進實業董事長詹正田打小白球總是被人贏球，荷包也因此處於小失血狀態中，不過詹正田並不以為意，還很高興地說，比請客吃飯便宜呢。

他覺得打球交朋友是划算了，即使是被人贏球，輸的錢不過千把元，但是朋友可是得陪他至少4個小時呢～。

不過，聽起來卻有點像是為球打不好找藉口，詹正田也很老實地說，總是要找到鼓勵自己持續打球的理由啊，而且他確實也真的認為在果嶺上與朋友相處是最便宜的，4個小時裡只有打球，沒有別的花費。哈！