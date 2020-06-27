小譚道聽圖說》很划算 16:302020/06/27 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》很划算(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜進實業董事長詹正田打小白球總是被人贏球，荷包也因此處於小失血狀態中，不過詹正田並不以為意，還很高興地說，比請客吃飯便宜呢。 他覺得打球交朋友是划算了，即使是被人贏球，輸的錢不過千把元，但是朋友可是得陪他至少4個小時呢～。 不過，聽起來卻有點像是為球打不好找藉口，詹正田也很老實地說，總是要找到鼓勵自己持續打球的理由啊，而且他確實也真的認為在果嶺上與朋友相處是最便宜的，4個小時裡只有打球，沒有別的花費。哈！ #詹正田 #打球 #總是 #被人 #贏球 #小譚道聽圖說 你可能也想看 推薦閱讀 小譚道聽圖說》那可不行 16:302020/06/18 時事 小譚道聽圖說》這時最快樂 16:302020/06/20 時事 小譚道聽圖說》用念力 16:302020/06/11 時事 小譚道聽圖說》高利息 16:302020/06/13 時事 小譚道聽圖說》神佛也贏不了 16:302020/06/16 時事 總統府明公布監委名單 陳菊任院長兼人權會主委 12:592020/06/18 政治 民進黨的黑洞 04:102020/06/18 論壇廣場 朝野黨團大反彈 火燒總統府！陳黃配 監院提名掀風暴 04:102020/06/20 政治要聞 雙北硬起來 別當冤大頭 04:102020/06/20 地方新聞 話題熱門新聞 台灣物價水準不低？國內旅遊一現象 網掀共鳴 - 日常 - 話題 為何用路人寧塞國5也不走北宜？內行人：更慘 - 日常 - 話題 鰻魚飯價格不斐罐頭卻超便宜？網曝關鍵 - 日常 - 話題 為何工地建案都一定會有土狗？原因很現實 - 日常 - 話題 軍中滷豬腳為何這麼入味？食勤兵曝美味煮法 - 日常 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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