從人生、工作、家庭、金錢、信仰，都將面臨更快更大的改變

管理哲學大師韓第的21封信，是我們在21世紀必須回答的問題

英國當代管理思想大師留給後世最珍貴的禮物

在變動的年代，抓住機會、應對人生挑戰的生存指引

【精彩書摘】

告訴我，你打算拿這瘋狂而寶貴的人生怎麼辦？

這是美國詩人瑪莉．奧利佛(Mary Oliver)的詩句。自從讀到這首詩後，這句話就在我腦中盤旋不去，雖然對我而言，想做什麼都已太遲。但我的年輕孫兒啊，無論你們在哪裡，對於正在思考人生種種豐富選擇的你們，想做什麼都不會太遲。

德國哲學家叔本華曾說過，人生必須向前走，但在往後看時最能理解人生。如今我已八十六歲，就統計上而言，應該早已入土，往前的人生可能所剩無幾，但回首過去的人生，還有很多尚待理解之處。如今我明白，生命是如此寶貴，不應浪擲生命，我們不應只是設法度過人生，但經過時間淬鍊後，我才懂得把未來的人生看作機會，而不是問題。但願我當年能更瘋狂些，但願我更大膽跨出去，冒更多風險，更放任想像力馳騁。但我當時還不認識瑪莉．奧利佛，尚未讀過這個一針見血的問題。

我之所以寫下這些信，是希望我對人生和人生挑戰的省思，或許能幫助你們更懂得回答瑪莉．奧利佛的問題。你們生活的世界和我過去認識的世界大不相同，但我猜想你們會碰到的問題，卻不會和我有太大差別。我們很難透過他人的經驗學習，但或許我的省思至少能讓你們在行動前先駐足思考；或有的時候，在行動後重新省思。可以說，這些信涵蓋我希望在你們這個年紀就已經知曉的所有事情，但願當年我在踏進外面世界，開創自己的未來，訂定自己的人生契約之前，已經懂得這些事。

你是誰，比你做什麼更重要

最近朋友問我有沒有見過剛搬到村子裡的某個人，我從中學到一課。他說：「你會喜歡他。他剛退休，正在尋找新嗜好和交新朋友。」

我問：「他以前是做什麼的？」

朋友困惑的看著我說：「我不曉得，這有什麼重要嗎？」

「不重要，當然不重要。」我回答，有點不好意思，我正在做我過去指責別人的事情，用別人現在或過去的工作來定義他們，卻被逮個正著。

我們藉以謀生的方式無法代表我們這個人。內人曾做過一個有趣的攝影研究，她要求攝影對象用五件物品和一朵花構成的圖像，描繪他們的人生。這個練習非常發人深省，你也應該試試看。大多數人都用選擇的物品來象徵所愛，例如人生伴侶或家人。也有人選擇能喚起童年記憶或雙親或嗜好的東西，例如音樂或閱讀或帆船。她有時發現，沒有人挑選物品來象徵自己從事的工作。有個年輕女子在石油業位居要職，我跟她提到這點時，她回答：「喔，那只是我做的工作，不能代表我這個人。我希望有朝一日，我的工作也能反映出我是什麼樣的人。」我完全理解她的說法。她讓我印象深刻，因為她似乎是個野心勃勃的年輕女子。幾年後，她果真放棄石油業的工作，成為登山客、嚮導和探險隊長。我還記得當年她的肖像中有兩件物品乃是從大自然和戶外活動得到的靈感。

別讓工作綁架你

不過，無論是因工作上的需求讓你醒著的時間都在工作，或你認為工作帶來的滿足感勝過人生其他一切事物，當你愈來愈投入工作時，工作往往會控制你的人生。我是過來人。我當時在新成立的商學院，為步入職涯中段的主管設計新的教育課程。在我心目中，第一批入學的十八名學員非常重要。他們能否成功，決定整個計畫的成敗，也關乎我的未來前途。我需要全神貫注在這個計畫上，至少我當時是這麼想的。每天孩子尚未醒來，我就出門上班；等到我下班回家，他們早已上床睡覺。到了週末，我疲憊不堪，但仍需為下週的工作預做準備。於是我為求平靜，避開家人。內人抱怨時，我告訴她，我是為了她和整個家在辛苦打拚；我說，我必須成功，才能供應他們所需的一切。她很不以為然。我還記得她說，她顯然得當上我的學生，才能看到我最好的一面，或才有機會看到我。她說，她嫁的人是我，不是嫁給倫敦商學院。

我終於及時醒悟。不過，我看過太多婚姻因為其中一方或雙方太過投入工作而失敗，他們重視自己是做什麼的，更甚於他們是誰。當然在全年無休的世界裡，有的人甚至還需要不斷出差，很難有充分的時間脫離工作，完全做自己。我們也許希望自己在公司和在家裡都是同一個人，但真實狀況可能會讓你嚇一跳。有個事業成功的朋友在公司親子日帶女兒一起上班。後來我問小女孩有何感想，她說：「感覺很奇怪。坐在那張大桌子後面的人不像是爹地，而是我從沒見過的人。」

週末正逐漸消失。科技正在瓦解我們不工作的休息時間。然而週末之所以存在，自有它的道理，我們至少需要有個星期日、星期六或星期五，端視每個國家信奉的宗教而定。他們說，連上帝都會在第七天歇息，反省一星期來的工作，雖然和我們不同的是，神「看著是好的」。上帝說得對，俗話說，只用功不玩耍，聰明孩子也變傻。我們不只需要玩耍，我曾說過，大部分的學習都是在寧靜中理解過往經驗。我們需要時間與空間來反思過去一星期或一個月以來，哪些事情做得對，有哪些事情原本可以採取不一樣的做法。如果缺乏這樣的省思，我們永遠不會改變或進步，或盡己所能，充分發揮。

(本文摘自《你是誰，比你做什麼更重要：英國管理大師韓第寫給你的21封信》/天下文化)

【作者簡介】

查爾斯．韓第

英國當代管理思想大師，倫敦商學院共同創辦人。

1932年出生於愛爾蘭牧師家庭，曾在牛津大學歐瑞爾學院攻讀古希臘羅馬文史。他人生的第一份工作，是在殼牌石油公司擔任經理人，而後又到美國麻省理工的史隆管理學院進修。回到英國之後，韓第與英國的商界菁英創辦英國第一所管理學院：倫敦商學院，並擔任該校教授，而後又擔任英國皇家工藝協會（RSA）的主席。

韓第之所以被稱為大師，是因為他在「組織與個人的關係」和「未來工作形態」上提出的觀念，都帶給商業界莫大的影響，如「組合式生活」、「酢漿草組織」、「S曲線」、「跳蚤工作者」等。從49歲那年起，韓第身體力行他的理論，離開組織，成為不折不扣的「跳蚤」和「組合工作者」，身兼自由作家、廣播節目主持人、教授、演說家、企管顧問等多職。

重要著作品包括：《覺醒的年代》（The Empty Raincoat）、《變動的年代》（Beyond Certainty）、《組織寓言》（Inside Organizations）、《適當的自私》（The Hungry Spirit）、《大象與跳蚤》（The Elephant and the Flea）、《阿波羅與酒神》（Gods of Management）、《大師論大師》（The Handy Guide to the Gurus of Management），以及他的個人自傳《你拿什麼定義自己？》（Myself and Other More Important Matters）、《第二曲線》（The Second Curve）、《你是誰，比你做什麼更重要》（21 Letters On Life And It's Challenges）（皆為天下文化出版）。

【譯者簡介】

齊若蘭

台大外文系畢業，美國北卡羅萊納大學教堂山校區新聞碩士。譯作包括《第二曲線》、《未來產業》、《情緒靈敏力》、《第二次機器時代》、《驅動大未來》、《數位革命》、《目標》、《第五項修練II實踐篇》、《彼得．杜拉克的管理聖經》、《從A到A+》、《真希望我20歲就懂的事》等。