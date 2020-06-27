沒自備款不敢買屋，讓億萬房產集團教你，怎麼零元買房，即便是小資族也能輕鬆入手，不僅一戶甚至兩戶以上，晉身有殼一族，打造富足人生。

有錢人的思維，真的和你『很不一樣』！」美國總統唐納川普（Donald John Trump），從政前叱吒房地產業界，素有「美國地產大王」之稱，曾破產兩次、負債高達14億美元，卻能東山再起，更創造出3.6億美元的年收入，淨資產高達100億美元。

2014年，本刊曾專訪億萬房產集團總經理呂原富，與川普有著相似的傳奇人生，歷經兩次破產，初次負債一千萬元，二度破產負債竟高達一億元，然而，置之死地而後生，找到財富快速累積及倍增的投資方法，善加利用自身優勢及周邊資源，成立房產仲介公司，當時，僅憑藉著十幾人的經營團隊快速翻身。

六年過去，本刊再度追蹤，如今，億萬房產集團員工人數倍增，成長至三百多人，每月辦36場免費教學講座，會員數約四千人，目前逾一千七百位會員名下已有投資物件，集團月營收自七百萬成長至三千萬，成長幅度328％，年營收3.6億元，公司跟著桃園房地產蓬勃發展，規模早已不可同日而語。

打破迷思 買房成家真不難

做為集團的火車頭，呂原富率領旗下講師、店長等菁英團隊，帶領公司飛快成長，套句台灣諺語：「江湖一點訣，說破不值錢」。通常有錢人都很怕讓別人知道自己賺錢的方法，害怕成功模式被其他人複製，但呂原富卻很不一樣，如今身家上億的他，不僅愛與人分享，更想幫助只能靠死薪水度日，攢了一輩子的錢，卻也買不起房地產的年輕人。

事實上，在華人社會始終傳承著「有土斯有財」的觀念，房地產投資令財富翻倍的繁榮盛世更為人津津樂道，但近年台灣的高房價及低薪資水平，讓多數年輕人往往只能停留在「想」的階段，連自住都有問題，更遑論靠房地產投資！

不過，年僅四十四歲的呂原富，鎖定桃園藝文特區，目前名下房產逾六十間，旗下講師及學員，平均年齡層不高，一個個手中不僅皆握有房產，一間以上的更為數不少，讓人好奇他們是如何辦到？

原來，過去當過房仲的呂原富，比一般人有更多的機會，經手有錢人的房地產，才發現有錢人是怎麼透過銀行端，找到用錢賺錢的方法，多年經歷知悉相關作業手續，打造創業平台，一路走來從無到有，從破產到成功翻身。

以自身經驗為例，呂原富指出，很多人有著一定要存到一百萬自備款才能買房的迷思，卻不知道其實只要善加利用自身條件，透過銀行申請房屋貸款加上信貸，就能用錢賺錢，輕鬆創造「零元購屋」奇蹟，相同模式一次次驗證成功，如今只要複製經驗，就有機會晉身有殼一族，讓財富短時間倍增。

把握最後一次機會 想發捷運財門開快上車

2018年10月，桃園捷運綠線GC02標工程動工，預估第一階段將於2026年完工通車；第二階段航空城延伸部分，預計於2028年完工，呂原富眼光獨到，早鎖定桃園藝文特區購入房地產，未來仍持續看好捷運沿線建案鍍金，房價有機會先行展開慶祝行情。

「六年前，若有幸看到報導並大膽跟上投資腳步的人，現在資產早已不知道翻了幾倍！」呂原富指出，全台目前僅雙北、高雄都已具備捷運，當時捷運周邊房價跟著水漲船高，台中也因捷運即將通車，周邊房價早已暴漲兩倍，現在進場為時已晚。

既然上次沒跟到，這次把握最後一次能發「捷運財」的機會，呂原富再次提醒，別等到存到頭期款，才想規劃買房，屆時房價早就漲完，沒有獲利空間。他大膽預估，桃園將複製新莊副都心房價走勢，現在進場，待捷運通車，桃園地區房價至少仍有五〇％的漲幅空間。

至於該如何以低自備款，甚至零自備款購屋？呂原富表示，房價過高的雙北地區信貸繳起來很高，負擔會很重，較難操作；南部的房價雖然便宜，但獲利空間則較為有限，這也是他為何僅看好並鎖定桃園地區的原因。

他以五百萬物件為例，只要有基本固定薪資收入的條件，向銀行申請85％房貸，剩下的15％申請信貸，就能達到「零元購屋」目標。再用高於現有利率1.8％、30年期試算，每月給付6400元的利息，加上11250元的本利攤還計算，若能租出每月就有一萬二的租金進帳，總計每月僅需付出的成本為5650元，對現有起薪三萬元的年輕人來說，買房的壓力及負擔較想像中輕很多。

幫助年輕人買房 協助有錢人資產管理

市面上投資金融商品眾多，股票市場有漲有跌，曾進出股票、期貨兩次都鎩羽而歸，不但賠光本金還一身負債，幸好，靠著熟悉的房地產致富，呂原富指出，「不知道如何利用自身優勢，善用周邊資源」，是造成貧富落差其中一個很嚴重的問題。

「我要教會的是沒有錢的人如何買房投資」，他說，「想著靠辛苦工作，變身成為有錢人的機會不大」，唯有學習如何投資房地產，理解以錢滾錢其中訣竅，無論是當包租公或是藉此強迫自己儲蓄，才有致富的可能性。

不僅幫助年輕人買房，同時協助有錢人妥善管理名下資產，呂原富不斷強調「知道、瞭解」的重要性，舉自己曾幫助過，某個學員的經典案例。一位年近四字頭的女生，月收近八萬，名下已有兩戶繳清貸款的房子，看似生活應可無虞，甚至能過上不錯的日子，但卻不知如何運用手邊資產，反倒欠下一百多萬卡債，每月光是繳交循環利息，就快被壓得喘不過氣來。

當時，她找上呂原富提出解決方案，現在這位女學員不但還掉百萬卡債，並利用原有的兩間房產向銀行增貸，將成功貸出來的錢，多購置三間房產收租，成功幫助客戶從泥淖解脫，呂原富還記得當時這位女學員感動到眼淚都要掉下來。

有錢人vs.窮人思維 改變觀念、找對平台

2016年為抑制炒房，政府祭出房地合一稅，令不少房地產投資客為之卻步，房地產還有投資可能？面對外界疑問，呂原富提出不同看法，傾向正面思考認為，以持有兩年以上房地合一稅的適用稅率為20％為例，賺一百萬繳交20萬的稅金，80萬還是賺進口袋，與其想著把錢繳出去，倒不如思考，是拿錢讓政府替我蓋捷運，建設周邊使其居住環境變得更好更優質，並同時拉高房價。有錢人的思維與窮人想法的微妙差距，由此思維便已高下立判。

目前呂原富手上平均約有五十至六十間房子，其中有三分之二短期持有、買來賣掉；三分之一則做長期投資。他提醒，想要跨入房地產說難不難，說簡單也不簡單，沒有人引導絕非想像中容易。想造福更多人，億萬房產集團每月開辦免費的分享會，期望能藉由授課教導，改變投資狹隘的觀念。

呂原富表示，自己當過房仲、代銷，知道好的房子都被大仲介商抓在手裡，新手進場，對於沒配合過、非第一線的投資客，房仲通常不會將好的物件報給你知，因此新手很難挑到適合的投資商品，銀行的條件也隨時間不斷改變，有人一輩子只買一間房，不容易抓到要點。

找對平台事半功倍，億萬房產集團旗下擁有的完整服務團隊，包括貸款部、客服部、租屋部及工務部等，平均每月經手上百間房子的淬煉，以最貼近市場趨勢及走向，提供買低、貸高、代租、代管、售出、裝潢、節稅等七大項目服務，省去繁複手續，就能讓新手買房不再像無頭蒼蠅、掉入陷阱。

從一個人 到帶領一群人築夢 複製成功 非凡致富

呂原富現旗下有十六家公司，正準備出版第四本書籍，他說，「我是企業家，希望能幫助所有客戶，以會員數一萬人為目標前進，幫助自備款不足的人提早完成買屋的夢想；幫助有錢人買到心目中的房子；幫助所有客戶投資房地產致富。」

想完成目標，呂原富持續培養優秀店長、講師，接下來透過四位分別來自不同領域的店長、講師分享自身故事。懷抱著歌手夢，年僅29歲的宋子聰副理，現名下已有三家房產；從不學無術到迷途知返的呂玟德店長，已是團隊中的銷售高手，年收千萬；另外，金融業轉戰房地產業的周吉元顧問，見到呂原富賠了一億卻還能談笑風生，踏入房地產投資領域，讓他看見不一樣的世界；最後，從軍人、房仲進到億萬團隊擔任首席顧問的簡華緯，皆是複製相同成功模式，從零開始創造驚人財富奇蹟的最佳實證！

(本文摘自《理財周刊 1035期》)