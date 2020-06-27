美元指數波動。（圖／理財周刊提供）

汽車零組件族群壓抑已久，當疫情改變使用大眾運輸的習慣，自用車需求增加，相關低幾期個股籌碼經長期沉澱，有機會自谷底翻升。

台股加權指數自6月11日的長黑之後就陷入膠著，截至6月19日止未再進一步下跌，也沒有任何突破。美股S&P500走勢也雷同，唯獨代表科技股的NASDAQ期貨指數相對強勢，隨時有創高的可能，不過，若剔除尖牙股，走勢就沒這麼亮麗了。

全球股市不缺資金 短暫回調有利後市

現階段市場資金的追價力道趨緩，主因在於實體經濟修復的速度跟不上股市腳步，資金的風險偏好降低也屬正常。觀察美國的經濟現況，眾所周知，消費占美國GDP的比重高達七成，而零售銷售更是占了消費中的四成，因此，零售銷售數據可以判斷美國整體消費輪廓。根據美國商務部公布的五月零售銷售額為4860億美元，較四月回升17.7％，比路透調查分析師預期的8％相比多出一倍以上。

然而，五月零售額與疫情爆發前的二月零售額5270億美元相比仍有一段距離，且比去年同期相比依舊下滑6.1％，是否能完全修復，仍需謹慎觀察。再觀察月增率大幅上揚的細項，各類零售品項當中，先前受到疫情重創的服飾與家具需求都在解封後強力反彈。例如，五月服飾零售額較四月成長將約188％，但與去年同期相比仍下滑63.4％；家具銷售月增89.7％，但與去年同期相比仍下滑21.5％。

另一方面，欲期待消費擴張，又得觀察就業概況，根據商務部數據，截至6月13日止的當周，初領失業救濟人數雖降至約150.8萬人，但連續請領失業救濟金的人數為2054.4萬人，仍舊是一個龐大的數字，顯然，待業人數下降的速度太慢，這將是經濟修復過程的一大隱憂。

面對股市回調 需時間與耐心

誠如上週舉的例子，基本面猶如主人，股價猶如活潑的狗。當狗跑得太前面，大概率會有兩種動作，一是停下來望著等主人，二是回頭跑向主人，這就是全球股市目前的狀態。手上握有聯邦公開市場委員會(FOMC)投票權的聖路易斯聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)日前表示，疫情引起的經濟危機可能已在四月觸底，不過，美國經濟雖可能已度過最糟的時期，但實際數據仍遠遜於疫情爆發前的水準，如果要恢復疫情之前的水準，可能需要一或兩年時間。

景氣恢復的過程需要一些時間，投資人在等待的過程必須有耐心但不必悲觀。聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)在國會做證時表示，Fed絕對會動用所有可用的政策工具，以減緩新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，且6月15日已宣布將擴大次級市場企業信用機制(SMCCF)，除了購買ETF外，還將購買個別公司的企業債，最高可收購2500億美元的企業債，購買標的將鎖定五年內的美國企業債，購買美國個別公司發行的企業債，主要目的以確保美企在疫情期間借貸無虞。

另一方面，從市場心理的角度而言，同一事件如果短期內再發生，基於全球已作事先防範準備，其利空效應將快速淡化，不易造成恐慌。

針對疫情捲土重來的擔憂，摩根士丹利(Morgan Stanley)經濟學家陳德儀(Deyi Tan)認為，就算爆發第二波疫情，對經濟衝擊不會像先前那般嚴重，且全球決策者已更了解因應之道，情況將會快速獲得控制，第二波疫情不會導致全球經濟或亞洲經濟陷入二次衰退。

財政刺激將接棒貨幣寬鬆

在全球一輪貨幣寬鬆政策之後，目前陸續再以各項財政刺激政策接棒，意圖強力拉抬經濟。美國方面，民主黨提出1.5兆美元基建法案，由眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)主導此一大型法案，預計趕在7月4日國會休會前表決通過。此名為「前瞻法案(Moving Forward Act)」，主要是興建或改善道路、橋樑、碼頭、潔淨能源、學校與其他長久以來遭忽視的基礎建設，創造龐大的就業機會。

規畫的基建重點項目包括投入三千億美元用於改善與新建道路與橋樑；一千億美元用於房建；一千億美元用於網路建設；250億美元用於潔淨飲用水；250億美元用在美國郵政服務等。

歐洲方面，歐央為了讓銀行有高度意願支持企業維穩營運，祭出大量的變相補貼，銀行只要符合維持放款予企業等條件，向ECB借款利率最低可達負1.0％，代表銀行向ECB借款再貸放給企業，還可獲得額外貼補。ECB主要目的在確保銀行能持續提供貸款，以避免企業因這場歷史性衰退而陷入資金困境。

剛結束貨幣決策會議的英國，決定擴大購債規模，增加一千億英鎊(約1250億美元)額度，累計達7450億英鎊，加碼刺激遭防疫封鎖措施拖累的英國經濟。全球再經過新一輪強心針的刺激之後，自然增加了景氣復甦之可期待性。

如前所述，包括台股在內的全球股市雖有短暫回調的可能，但在資金的持續挹注之下也沒有崩跌疑慮。因此，指數大概率會呈現區間震盪整理，交易結構則為個股表現，族群輪漲。

在策略上可分為兩個方向，一是關注法人買超的個股，進行逢低布局，短線應對；二是針對產業基期夠低，正從谷底逐步復甦的產業，利用大盤回測時，分批布局。

例如中國汽車產業，連續衰退近三年之後，開始脫離谷底，逐步復甦，相關零組件族群，有否極泰來的機會。例如胡連(6279)，在中國大陸南京及東莞、東南亞於越南均設立工廠及銷售團隊，目前已是汽機車業專業連接器製造廠，主要產品包括高速沖壓端子、複合式沖壓端子、雷射點焊端子、射出成型護套件、橡膠/矽膠件、PVC 護套件、電動車接插件、繼電器-保險絲盒等。

胡連自1977年成立以來就沒虧過錢，已創下連續42年獲利紀錄，經營階層長期浸淫在金屬沖壓製造，投資設立自動化生產線不手軟，因此產品的精確度優於其他廠商，使得客戶黏著度相當高。

胡連最大銷售地區為中國大陸市場，佔2019年營收65％，客戶以中國自主品牌車廠為主，包括吉利佔總營收12％、長安占6％、長城占4％、比亞迪占三％等；台灣、越南市場比重分別為11％、4％，其他亞洲市場占9％，另外美洲佔9％、歐洲占2％。

法人估胡連今年賺5.13元 明年賺6.97元年 增三成五

雖然中國大陸2020年前三月銷售量年衰退四成，但四月中國大陸車市銷售207萬輛，年增率4.5％，且在車商、零組件業者庫存皆低的現象相當明顯，中國官方已祭出刺激車市買氣政策下，中國大陸車市最差時期已過，逐步復甦可期。

法人預估胡連(6279)2020年合併營收38.22億元，年增率0.8％，EPS預估為5.13元，年增7.4％；2021年在客戶端滲透率提升，加上新產品效益挹注，預估EPS為6.97元，年增35.8％，目前本益比不高，值得追蹤。

(本文摘自《理財周刊 1035期》)