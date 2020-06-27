在台灣，醫師的職業神聖專業，且社經地位高，因此大學錄取分數最高的科系莫過於醫學系，但在台灣前5大國立大學中，也僅有台灣大學和成功大學擁有醫學系，讓網友不禁好奇「為什麼清大、交大沒有醫學系？」貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，「在四大頂尖大學中，南部成大都有了醫學系，為什麼身為台灣頂大的清大、交大卻沒有設立醫學系？這是為什麼？有沒有八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「那是輪班人才搖籃啦，專業分工不同」、「定位不同」、「交大現在要有了哦（陽明）」、「估計哪天要把馬偕併了才會有吧」。

不過也有人分析背後主因「因為總量管制」、「清交一開始就是為了培養理工人才創的當然沒，而且新竹醫院水準又不高，你期待培養什麼人才」、「清大在申請後醫了，交大腿軟成這樣跪陽明也快求到了」、「清大本來要跟馬偕合作開醫學系，後來談不攏，馬偕就自己開，清大要開學士後醫學系」。