小學五年級的數學有多難？一位媽媽日前在臉書PO出一道數學題目，透露自己怎麼解題都無法算出正確答案，於是上網求解，崩潰疾呼「腦袋快破了！」

原PO日前在臉書社團《爆廢公社二館》PO出一道國小「等量公理」的數學題目，內容顯示「有一個數，小明算完得到商為25.5，小華算完得到25...9，若兩人都沒算錯，問該算式的被除數是多少？」這道題目讓原PO崩潰疾呼「求解～媽媽腦袋快破了！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人使用國中所教的「代數」解聯立方程式，「假設被除數為x，除數為y；x除以y=25.5，x=25y+9，故x=459，y=18」。

也有人指出這是五年級下學期的最後一個單元，單元作答就是標準規定只能用一個未知數，不可以讓學生多寫y，否則會被扣分，「被除數/除數=商，被除數/除數=商+餘數，被除數相等（同一個數字兩人都沒算錯），因此，商*除數=商*除數+餘數，直接設x為除數，25.5x=25x+9，移動未知數進行相消，25.5x-25x=9，0.5x=9，x=9/0.5=18，就可以了」。

不過也有網友崩潰直呼「哇塞！我連題目都看不懂」、「從小討厭數學不是沒有原因的」、「商是什麼？都還給學校了」、「留言讓我看的頭殼麻麻，數學認識我，我不認識數學」、「我看成小明算完智商25.5」、「人被逼急了什麼都做得出來，除了數學」。