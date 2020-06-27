世界之大，無奇不有，日本一名男子日前在沖繩釣到一條擁有繽紛色彩的罕見怪魚，身上猶如油漆染色般，讓人眼睛為之一亮。照片曝光後，隨即掀起熱議。

宮城梓釣到罕見「紫錦魚」，並在合影後放生。（影片取自YouTube/フィッシングギャング/宮城梓）

日本釣魚實況YouTuber宮城梓日前在沖繩座間味島釣魚，原本是想要鎖定「鸚鵡魚」，沒想到卻釣到一條顏色鮮豔繽紛的魚，由粉紅、粉藍、青色和淺紫等超魔幻的色彩組成，猶如一條仿真的「塑膠玩具魚」。

照片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「比美國糖果還繽紛」、「這條魚跌進水彩筆筒了嗎？」、「接下來座間味島應該會很熱鬧」、「好像一幅畫」、「這種顏色我只能以為是上帝不小心潑了油漆在牠身上」。

事實上，這條擁有罕見顏色的魚名叫「紫錦魚」，又稱紫衣葉鯛，俗名四齒、礫仔、紫衣、貓仔魚，屬於隆頭魚目的一種，多半棲息於礁台、礁緣或礫石區，以海膽、甲殼類、多毛類為食，是適合水族觀賞的魚類。