時尚部落客界的女首富「琪亞拉法拉尼」（Chiara Ferragni）是不少女生心中的時尚女神，在全球享有高知名度，不僅創立同名品牌「Chiara Ferragni Collection」，愛情事業兩得意的她，2018年與饒舌歌手Fedez結婚，是典型的人生勝利組。她平時也不吝在社群網站上分享自己的時尚穿搭照，近日更曬出一張「鏤空漩渦衣」扮相，超前衛的造型設計讓網友看了搖頭直呼看不懂箇中時尚。

在 Instagram 查看這則貼文 Chiara Ferragni ✨（@chiaraferragni）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 25 日 上午 7:58 張貼

時尚女神琪亞拉外型亮眼、五官立體，加上身材火辣誘人，且擁有獨特的時尚品味，影響力不容小覷，Instagram上的粉絲追蹤數更高達2034萬人。不過她日前穿上一件「鏤空漩渦衣」，微墊肩的高領設計，加上胸前僅有兩個同心圓遮胸，腋下全開，水蛇腰和腿根全都露，儘管上身有透膚內裏，但整體造型十分獨特前衛。

畫面曝光後網友眼睛為之一亮，但也有不少人認為「超母湯」，紛紛留言回應「太詭異了」、「看不懂」、「這漩渦衣看久也太暈了吧！」

在 Instagram 查看這則貼文 Chiara Ferragni ✨（@chiaraferragni）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 25 日 上午 6:02 張貼