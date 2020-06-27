孩子成年後若還住在家裡，不願搬出去，對於西方人而言，恐怕會感到相當頭痛。澳洲維多利亞州墨爾本市(Melbourne)）一名退休老翁提到，女兒已經49歲，但卻整日賴在家裡，兩人也因此常常發生爭執，於是他花了8年時間、耗費百萬，試圖將女兒趕出家門。

84歲老翁格倫迪（Peter Grundy）在妻子瑪格麗特（Margaret）死後，決定賣出原住所，將售出金額做為搬進新南威爾士州Denilliquin小鎮養老院的養老金，但與他同住的49歲女兒卡特里娜（Katrina）卻堅決反對，為了阻止房子賣出，甚至在父親不知情下，對房子提出限制條款，聲稱此房是父母在8年前贈與她的財產。

格倫迪提到，對於女兒的行為難以相信，「49歲的卡特里娜依然住在家裡，而且還免付房租，我花了8年時間與7萬澳元（約新台幣141萬元）試圖趕她走，但她仍然拒絕讓步」，指他住進養老院的費用很高，假若沒有退休金，他根本難以生活，而女兒死賴在家裡，讓他損失近20萬澳元的房租收入，對此卡特里娜則表示，她有權住在這間房子，甚至也有付租金，但不願提供證據。