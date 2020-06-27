在選擇另一半時，門當戶對到底重不重要？日前有一名女網友透露，她的弟弟與女友交往6年，兩人已論及婚嫁，豈料女方在看到賓客名單後，瞬間面有難色，驚覺雙方無論成長背景或經濟能力上都有懸殊，最終只好向未來婆婆央求婚事暫緩，也讓她感到相當憂心。

一名女網友在《Dcard》提到，弟弟與女友從大學交往至今，相戀6年近日論及婚嫁，而她對於這名未來弟媳也很滿意，豈料女方看到他們的賓客名單後，隨後問了他們的家族稱謂，臉色有些不安，推測對方恐怕是發現雙方家庭背景懸殊大。

原po提到，她的家庭經濟能力不差，「大概就是供完我們4個學渣小孩全部出國唸書之後，還能有能力讓我們在台北市有房產」，不僅如此，由於弟媳成長家庭普通，因此她的姥姥對此非常不滿意，「老人家就是怎麼都看不順眼，一下嫌她挑的婚宴會館檔次不夠，一下又嫌新人挑的餅不好吃」。

弟媳之後向未來婆婆道歉，表示婚事先暫緩，認為自己可能配不上，而其父母也不同意這門婚事，堅持要門當戶對，原po憂心的說「我真的很擔心他們會不會之後就分手了，我弟可是我家唯一脱魯的啊」，最後也補充，弟弟與弟媳非常相愛，而她的父母也堅決不讓兩人分手，「媽媽說大家都可以一起商量，而且下令誰都不准衝動行事」。

不少網友認為，「門當戶對，沒有絕對，主要還是看兩個人怎麼過吧。能相處六年，應該在價值觀以及個性相處是合的，聽起來男方家只有姥姥不贊同，其它都對女生很好，覺得姥姥的問題好解決，女生的自卑感比較難處理」、「門當戶對，價值觀相近自有其道理，我曾經是你弟弟的角色，具體就不詳細說了，分了遇到現任才發現，找個差不多各方面差不多的人，相處起來真的比較舒服」、「要看你弟弟面對那些長輩的態度，看他有沒有擔當，會不會幫女友說話」。