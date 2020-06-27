泰國一名25歲男子透露，與前妻結婚後才知道，對方竟患有愛滋病，期間他一直被矇在鼓裡，直到發現不對勁，意外找到愛滋病病歷，他才驚覺自己可能已中標，如今他在網上控訴前妻的惡行，而女方也跳出來表示，兩人在發生性行為時，她都有委婉的建議前夫戴套。

綜合外媒報導，男網友Jirayouth Theanboocha在臉書控訴，指前妻婚前隱瞞患愛滋病，直到他找到病歷後，前妻才坦承並道歉，原本想原諒對方，豈料前妻竟偷偷與別人跑了，讓他感到非常氣憤，因此才在網路上曝光她的惡行，「請各位小心她，把病傳染給我就跑走，她具有危險的傳染性」。

而22歲前妻日前受訪表示，與Theanboocha在去年9月認識，兩人交往1個月就決定閃婚，當時她其實並不想結婚，但對方堅決她才答應，坦承未事先坦承患愛滋病是她的錯，但兩人在發生性行為時，她都有委婉的提醒要戴保險套，「他不僅幾乎不戴套，甚至連我月經來潮時，都會逼我與他親熱」。

Theanboocha直到今年初驚覺有異，因此趁前妻不在時，偷翻她的私人物品，才找到醫治愛滋病的病歷，前妻坦言，她在1年前患上愛滋病，當時認識前夫後，擔心對方離開因此不敢說，「他知道後非常生氣，還恐嚇我不准離開，否則就會對我不利，我也知道自己錯了，不應該在婚前未坦承病情」。

前妻更指，前夫有毒癮且整日遊手好閒，主要都是靠她維持家計，最終才選擇離開，沒想到對方竟用這種方式報復，如今害得她工作恐不保，目前已要求對方刪除文章，否則將走法律途徑，而她現在也有新男友，此事曝光後對方也知道她患愛滋病，不過兩人都有做好安全措施，但為了保險起見，因此還是至醫院做檢查，目前正在等檢驗報告。