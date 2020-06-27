跑車法拉利價格昂貴，若是不小心撞到，賠償金額不斐，因此不少駕駛若看到跑車，基本上都是閃得遠遠的。大陸日前有一名計程車，由於嫌前方的法拉利起步太慢，竟然追撞法拉利並大罵跑車駕駛，導致法拉利車尾局部被撞壞，計程車司機的行為讓不少網友直呼「你一輛計程車撞法拉利，你是嫌錢太多嗎？」。

根據《沸點視頻》報導，事發於6月23日，法拉利車主提到，由於車子剛換調完變速箱，因此起步會比較慢，當時行經北京房山某路段時，一輛計程車因為嫌他起步太慢，沒想到期間竟超車，並開窗罵他，他原本想加速離開，沒想到計程車竟追撞過來，導致法拉利車尾部分受損，所幸無人受傷。

房山交警至現場處理事故，最終認定計程車違反通行規定，因此必須負全責。不少網友直呼運將太猛「估計是出來打發時間的拆遷戶，不缺錢」、「計程車司機目測要賠好幾萬了」、「司機家裡可能有好幾間房收租，開計程車只是打發時間」、「我醉了！北京人也太有錢了吧！法拉利都隨便撞，還是說有背景？」。