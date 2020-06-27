現在女性不再一味追求身材纖細，而是更愛好擁有曲線，因此不少正妹開始健身、運動，反而比瘦更吸引人。美國有一名高中妹，不僅擁有一雙逆天長腿，還是足球高手，兼具外貌與運動細胞，而她經常在IG曬出穿比基尼的美照，性感的身材一覽無遺。

在 Instagram 查看這則貼文 JUSTINE OUELLET💓（@justineaouellet）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 18 日 下午 1:04 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 JUSTINE OUELLET💓（@justineaouellet）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 25 日 上午 9:36 張貼

現年18歲的歐萊特（Justine Ouellet），出生於美國加州聖地牙哥，父親是加拿大人，她從4歲就開始踢足球，目前就讀於德爾諾特高中(Del Norte High School)，還是校內足球隊隊員，擁有一雙大長腿的她，外型相當亮眼，IG上吸引11.3萬人追蹤，而抖音(TikTok)則擁有17.8萬粉絲。

歐萊特也常在IG上曬出比基尼辣照，僅僅18歲的她，身材就發育的相當好，幾乎毫無贅肉、腰線分明，讓不少網友驚呼「這確定只有18歲嗎？」、「高中就這麼辣了，長大還得了啊」、「這逆天發發育啊！」、「雖然才18歲，但看起來像是20幾歲了」。

在 Instagram 查看這則貼文 JUSTINE OUELLET💓（@justineaouellet）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 30 日 下午 3:07 張貼