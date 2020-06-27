泡麵不僅方便烹煮，而且口味、品牌多樣，因此成為許多人的宵夜首選。日前有一名網友提到，市面上的泡麵樣式多，但其中有哪些泡麵，雖然擠不上熱銷排行榜，但口味好吃到擄獲一票消費者，好奇詢問還有哪些低調又好吃的泡麵？

一名網友在ptt提到，有些泡麵雖然好吃，但卻非常低調，甚至排不上熱銷排行，但卻擁有一票死忠粉絲，而他個人最愛的冷門泡麵，就是香菇肉羹湯麵，不僅湯頭有烏醋酸香，假若羹粉沒攪拌好就會結塊，第二則是冬菜鴨肉冬粉，冬菜湯頭搭配小塊鴨肉，吃起來很對味。

不少網友表示「最近的大食客酸菜麻辣牛肉麵好像不錯」、「康師傅老壇酸菜牛肉麵、統一湯達人酸酸辣辣」、「味王牛肉湯麵、味王肉羹麵，好吃到一個禮拜吃三次」、「鴨肉冬粉是我當兵最常吃的，好吃又低調」、「味味A蒜味肉羹，好像全聯限定」、「鴨肉冬粉，還有老鍋米粉」

其中最多人推的就是「素飄香」，「素飄香麻辣口味，很像真的麻辣燙」、「素飄香麻辣燙真的滿好吃的，素肉骨茶我也覺得不錯」、「素飄香麻辣口味，便宜好吃辣得恰恰好」、「味王的泡麵都好吃又大碗，個人最愛味王的，維力素飄香全部口味都好吃」。