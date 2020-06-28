芒果是台灣夏季的代表性水果之一，又甜又充滿香氣的味道，除了台灣人以外，就連外國觀光客都非常喜愛。大家所熟知芒果的品種有愛文、金煌等等，每一種都擁有不同的特色和口感，有網友就十分好奇，究竟哪一款的芒果才是大部分人最喜歡的呢？

這名網友在PTT上發文，提到自己才剛去完大賣場買水果，發現擺在架上的芒果種類繁多，有最出名的「愛文」以及烏香、金煌、蘋果文和夏雪等品種，這麼多的品種讓PO主相當好奇，究竟哪一款是大家吃過之後覺得最美味的，或者還有什麼其他隱藏版的芒果要推薦給大家。

此文一出，不少芒果愛好者紛紛留言提名自己最愛的品種，「愛文最好吃」、「愛文最夯一定有它的道理啦」、「金煌CP值最高口感最好」、「金煌芒香肉大超滿足」、「金興，較少見但蠻好吃的，有點像愛文+金煌的綜合」；不過，其中一個由台灣人培育改良而成的芒果品種最受到大家喜愛，「夏雪好吃」、「在欉紅的夏雪」、「夏雪好吃，待過總代理的公司」、「夏雪超好吃，湯一直流，超級甜」、「夏雪，吃到會為臺灣農民掉眼淚」。