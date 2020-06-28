現在有不少人都會飼養寵物來陪伴自己，但有時牠們無厘頭的行徑總讓主人看了以後感到哭笑不得。大陸一名飼主家中所養的小狗意外撞到腦袋後，脖子就一直處於歪掉的狀態，讓他感到非常擔心，然而去到診所後獸醫卻表示沒有大礙，笑稱：「多少有點演的成分」。

根據陸媒報導，這名飼主家的5歲愛犬前陣子因為撞到頭，脖子一直呈現歪掉的狀態，擔心的飼主趕忙帶著愛犬去看獸醫，然而醫生在檢查過後卻說脖子沒有什麼問題，推測很可能只是狗狗演出來的，只要人不注意時頭就會變回正常的模樣。這名飼主一開始還不太相信，但某次他卻看見自家愛犬背對著自己看像玻璃窗外，而且看起來非常正常，飼主隨後喊了一聲牠的名字，狗狗轉過身來，脖子也迅速向旁邊歪斜，裝出了生病的樣子，讓飼主頓時感到哭笑不得。

影片曝光後，這隻「影帝」狗狗便快速地在網路上爆紅，網友們都被狗狗的反應給逗得哈哈大笑，紛紛留言：「趕快送去學表演，別耽誤了人家狗子上學」、「哈哈哈演技不錯，出道嗎」、「撞頭後沒失憶，一不小心成了演員」、「我家狗裝瘸，我很心疼，某一天我發現他瘸錯了腳」、「奧斯卡老狗了」。