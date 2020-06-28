古代各國為了爭奪土地經常會發動戰爭，也因此有許多名武將都在歷史上留下了重要的地位，不過當後世在觀看這些武將的畫像時，不難發現他們幾乎都會有著一個共同點，那就是「啤酒肚」，到底為何會有這種有趣的現象呢？

事實上，因為古代是冷兵器時代，在戰場上個人的戰力是非常重要的一件事情，因此古人們認為將軍得擁有「彪悍威武」的體型，看起來才會更有震懾力與威嚴，在畫作呈現時也會更傾向於將將軍們畫成有著「啤酒肚」的模樣，但在現實中並不是每個武將都是這種身材，部分時候很可能只是一種「具象化的職業形象」。

不過古代將軍中還是存在著「虎背熊腰」身材的人，因為這樣豐滿的體型確實可以替他們帶來更大的力量，足以扛起沉重的刀、槍等武器，而且雖然上戰場時都會穿著鎧甲，但擁有啤酒肚使他們腹部的脂肪含量較高，若不幸被攻擊受傷，這些脂肪一定程度是可以保命的。