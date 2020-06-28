印度一對夫妻結婚以來都很積極地在備胎，想要生下孩子，然而事與願違，將近10年的時間妻子的肚子都沒有任何動靜，後來妻子因為腹部嚴重疼痛到醫院進行檢查，沒想到卻揭開了超級驚人的真相，原來一直都以女性身分生活著的妻子竟是「男兒身」，而且還罹患了睪丸癌。

根據《印度快報（The Indian Express）》報導，這名女子居住於比爾賓縣（Birbhum），雖然今年才30歲，卻已經和丈夫結婚將近10年之久，兩人一直以來都非常努力地想要懷孕生子，然而妻子的肚子始終沒有動靜，讓兩人相當困擾。某天，女子因為下腹部疼痛到醫院進行檢查治療，但在過程中卻覺得妻子的陰道過短，臨床腫瘤學家Anupam Dutta和外科腫瘤學家Soumen Das聯合會診，發現女子的染色體為XY（男性），也就代表他實際上是一名男性而非女性。

醫師判斷妻子罹患了「雄性激素不敏感症候群」（Androgen Insensitivity Syndrome），從外表上他有著所有女性該有的特徵，包含聲音、乳房以及外生殖器，但他的體內卻沒有子宮、卵巢等女性器官，所以從未有過月經的情形，而睪丸也隱藏在體內發育不完全。

據悉，這種疾病和遺傳有關，每2.2萬人中就有一名患者，在過去該女子的2名姨母就曾被診斷為這種疾病，他28歲的妹妹也在檢查過後發現罹患了相同的疾病。而且，女子甚至被診斷出罹患睪丸癌，不過已經接受化療，目前健康狀況穩定。

然而這麼震驚的事實對夫妻兩人的婚姻造成不小的衝擊，院方表示已經積極地替兩人進行諮商，並建議他們如同過往一樣生活。