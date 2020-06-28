在日常生活當中，我們偶爾會目擊路人出糗的瞬間，有時對方甚至可能並不知情，這時就會陷入到底是否該上前告知的兩難窘境。最近，一名網友早上騎車時，意外發現一名女騎士的長褲褲管竟卡了一個異物，在仔細看才驚覺那竟是一件「內褲」，讓她相當猶豫是否該上前告知對方。

這名網友在「爆廢公社」中分享了一張照片，只見位於前方穿著紅色球鞋的女騎士，褲管處有著一坨像是布料的物體，再仔細一點觀察，就可以發現那是一件紫色的內褲，PO主看到這個景象後頓時間睡意全消，但同時也陷入了該不該告訴對方的兩難窘境。

此文一出，不少網友都相當傻眼，紛紛留言：「可能穿的很急」、「猜想洗衣服時，跑進褲管裡了，穿的時候剛好擠出來」、「內褲做錯了什麼」、「烘衣服後沒注意啦」、「說小姐你襪子好像沒穿好，不失禮貌又能提醒她」、「原來這就是傳說中的，嚇到內褲鬆了」、「還是讓他自己發現會比較好」。