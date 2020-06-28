近幾年各式的網路迷因爆紅，而最近因為新冠肺炎疫情的關係，讓原先在網路上就頗具知名度的「黑人抬棺」再度翻紅，一群黑人穿著筆挺的西裝、抬起棺材，搭配上動感的音樂跳舞，讓印象中應該處於哀傷氛圍的喪禮搖身一變。近日，黑人抬棺在臉書上開設了面向台灣粉絲的中文粉專「黑人抬灣」，讓許多台灣網友紛紛前去朝聖。

據悉，「黑人抬棺舞」源自於非洲迦納的傳統，在迦納人的觀念中，喪禮是為了將所愛之人送往更好的地方，因此死者家屬經常會請樂隊來伴奏，一群人圍在棺材旁邊唱歌跳舞，而2006年時，在因緣際會之下，19歲的班傑明（Benjamin Aidoo）接下了沒有人敢接的案子－在酋長的喪禮上「抬棺跳舞」，沒想到他們卻會因此而爆紅，甚至還登上CNN等國際媒體的報導。

最近，因為新冠肺炎嚴重疫情的關係，「黑人抬棺」又再度爆紅，成為時下年輕人最愛的網路迷因，不少人也藉由模仿來提醒大家防疫的重要性。昨（27）日，黑人抬棺的團隊在臉書與IG開設粉絲專頁「黑人抬灣」，班傑明更特地拍攝一支影片，用中文來向台灣的粉絲問好，許多網友都第一時間前去朝聖，而粉專名稱幽默詼諧的諧音和影片中他魔性的笑聲更是逗得大家哈哈大笑，「每句結束後的『嘿嘿嘿』，都讓我不寒而慄」、「名字也太有梗」、「希望老了後壽終正寢可以給他們抬」。