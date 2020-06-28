俗話說「民以食為天」，但賣吃的真的有這麼賺嗎？有網友就透露他有一名國中同學畢業後就在家裡麵攤幫忙，平常超愛在社群媒體上「曬鈔票」，透露自己又賺了多少錢，最近還新買了一輛賓士，後來得知他家麵攤一個月可以淨賺8萬，讓他不禁好奇直呼「這樣算強嗎？」

一名網友在PTT八卦板以標題「賣麵月入淨賺8萬算強嗎？」發文，表示他有一個國中同學，畢業後沒有另外找工作就直接在家裡開的麵攤幫忙，總共就他和爸媽3人一起經營，沒有請其他員工。看似小本生意的他卻經常在臉書貼鈔票，炫耀這個月又賺得多少錢，最近甚至新買了一台賓士C180，好奇打聽之下才知道他家麵攤每個月扣掉成本可以淨賺8萬，讓他好奇直呼「這樣算強嗎？」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言「3個人8萬?」、「三個人月入八萬，還牽c180，不是他唬爛就是他少報」、「應該是有扣掉自己領的薪水吧？不然三個人八萬？不如去小7」、「三人月入八萬還買c180？不是打腫臉撐胖子就是買中古車」、「蠻可憐的，個人本薪不含獎金就超過三人加麵攤」還有內行人分享「月收8萬根本糞店，名店一個月賺100正常」、「家人台積電32歲退休，改開早餐店月入40萬，供參考」、「我叔叔冰店夏天1日營業額就8萬了」、「我一個同學擺路邊攤賣飯麵，月收40萬」。