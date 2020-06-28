台積電身為全球晶圓代工龍頭，是許多科技業人士的夢幻職業，但有網友就好奇，雖然優渥的薪資讓外界十分羨慕，但台積電員工的生活品質是不是很爛？文章曝光後掀起熱烈的討論，有知情人也跳出來揭露暗黑真相。

一名網友在PTT八卦板以標題「台積電員工的生活品質是不是很爛？」發文，表示這幾天難得有4天連假，想找朋友出來聊天聚會，其中一名在台積電上班的朋友本來就很難約，這次有放4天也約不出來，打聽之下才知道他平時工時很長，連假4天也只有1天可以在家補眠，其他3天都要到工廠加班，讓他感嘆「雖然這位朋友的年薪是我的三倍，但陪老婆、陪爸媽、陪小孩、陪家人的時間卻比我少得多」不禁好奇直呼「台積電員工的生活品質是不是很爛？員工的生活品質為什麼會被工作佔滿爛成這樣？」

文章曝光後掀起熱議，有大部分網友均表示「薪水三倍超幸福」、「有錢才有資格談幸福」、「領的錢比你多就是幸福，我都退休了你還在當社畜」、「你工作三十年退休人家做十年，20年陪家人你比得上？」、「想想你做30年，他做10年還有20年陪家人」、「我認識的台積電40多歲退休回老家開民宿，看他生活也很愜意，過著不用為錢工作的生活」。

有知情人則透露還是要看部門，「也不是單位全部都操到報，也有很多爽缺的」、「應該是看部門，我看朋友先前每年出國幾次，每個月幾乎都會有旅遊文或者吃喝玩樂文，買車買房娶老婆都在五年內完成」、「同事有台積電過來的，他覺得薪水一半還更累，想回去了，我覺得這裡不累啊，讓我懷疑台積電是不是蠻爽的。」還有人分析其實是對方不想跟原PO約「他沒有把你當朋友啦」、「他不想跟你約」、「你被騙了！我朋友gg都說用很忙藉口打發不想看到的人」。