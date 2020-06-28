不少人都有看牙醫的經驗，但在對醫生張開大嘴之前你會先刷牙嗎？真的這個網路上爭論不休的話題，有專業牙醫師就在自己的臉書上提出自己的看法和建議，並分析出看牙前先刷牙對患者有3大益處！

悅庭牙醫診所、CEREC Asia亞洲區數位牙科教育中心的創辦人曹皓崴醫師，日前在個人的粉絲專頁「打開嘴巴說亮話曹皓崴醫師」發文，表示網路上針對「看牙前到底要不要刷牙」這個議題有2種聲浪，笑稱就像剪髮前會不會先洗頭一樣討論熱烈，連新認識朋友問的牙齒問題都是這個。支持先刷牙者認為這是基本禮貌，而且如果食物殘渣被醫生看到很丟臉，另一派人士則認為原汁原味才能讓醫生知道哪邊有問題，而且都要洗牙了幹嘛刷牙？

對此，曹醫師表示，多年經驗雖然已經讓他習慣沒有事先刷牙的患者，但其實「看牙醫前刷牙」這件事並不是為了讓醫師感到舒服，反而是對患者比較好。曹醫師指出，先刷牙可以讓醫生觀察你口腔清潔的程度，並針對牙齒的狀況給予之後保養的建議，以防下一顆蛀牙誕生。再來是可以讓醫生更細心觀察並更快找到「奸巧」的蛀牙，才不會因為忙著清理肉末、菜渣誤了大事。最後一點則可以減少洗牙時間，更強調，除非你真的超級喜歡洗牙，不然還是讓醫生將重點放在「看牙醫前刷牙」治療會比較好。