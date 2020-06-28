近幾年直播行業興起，不少外型亮眼或有才華的年輕人紛紛投身其中，打造屬於自己的小舞台。一名直播主因為仙女顏值和魔鬼般的身材受到粉絲喜歡，日前她在個人的社群媒體上PO出一張養眼火辣的美照，掀起網友一陣暴動。沒想到她身後的「恐怖景象」卻意外成為話題。

在 Instagram 查看這則貼文 芷涵（@han48oxs）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 11 日 上午 5:57 張貼

一名叫做芷涵的直播主，因為五官精緻又擁有167公分、23吋小蠻腰、32D罩杯的超火辣身材，不但IG有將近36萬人追蹤，也是許多人心目中的女神。近日她PO出一張穿著黑蕾絲背心和真理熱褲並跪坐在床上的居家照，露出超巨的渾圓雪乳和一雙白皙美腿，讓人看了快要凍未條！

在 Instagram 查看這則貼文 芷涵（@han48oxs）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 21 日 上午 8:46 張貼

照片曝光後掀起熱議，不少老司機都暴動留言「好辣」、「好性感的身材」、「冰雪美人」、「很美」、「好正」但有不少網友卻被她身後插得滿滿的延長線吸引，紛紛驚呼「後面延長線要注意ㄚ」、「那個延長線好可怕」、「延長線在床頭櫃有點恐怖」。