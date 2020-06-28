4天的端午節連假即將結束，不少民眾除了把握時間出去踏青之外，也會和親朋好友一同享用節日美食「粽子」。但往往因為一次購買太過量，讓冰箱堆滿吃不完的粽子，接連好幾天都只能吃粽子度日。對此，有網友就上網分享粽子的「另類吃法」，瞬間掀起網上熱烈的討論，還有饕客跳出來分享更進階的銷魂吃法。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，分享阿嬤小時候經常製作的一道肉粽創意料理。作法十分簡單，只要「肉粽切片下去煎，煎得恰恰恰就可以了，我愛兩邊恰恰 所以我兩邊都會煎的恰恰」，並透露是「赤赤的像鍋巴」一樣的特殊口感，非常好吃。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「第一次看到，下次也要試試看」、「我小時候有吃過，粽子吃不完，老爸也會這樣煎給我們吃」、「感覺很好吃，阿嬤都是創意無限，端午節的肉粽還在冷凍庫，明天來試試看」、「起鍋淋上醬油更是美味，端午節肉粽多，阿嬤都會煎一點讓肉粽有不同吃法」、「看爆廢長知識」、「這個很好吃耶，好懷念的味道」還有饕客跳出來分享美味升級的祕方「北部粽煎不出這樣味道，一定要南部粽才可以，而且有花生會更香」、「很好吃！我愛煎脆一點然後加胡麻醬」、「把兩面煎的恰恰的沾甜辣醬，超對味」、「淋點蒜頭醬油，香又好吃」。