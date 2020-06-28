今年因為疫情的關係，不少人都忍痛取消出國行程，改在國內旅遊。一名女網友在PTT分享，表示連假期間同事和男友規畫了澎湖行，沒想到光兩天的住宿費就高達10800元！總開銷更是將近15000，讓她不禁無奈直呼「都可以跟團出國玩了耶！怎麼會那麼貴呀？」文章掀起2派網友論戰。

一名網友在PTT八卦板以標題「澎湖兩人兩天住宿費要一萬？」發文，表示她這周要值班沒有休假，但是同事有和男友規劃澎湖行，聽她們說，3天2夜的住宿費就高達10800，等於1人一晚要價2700，再加上伙食費，整趟旅行的總開銷大約15000左右，讓原PO驚呼「聽到這裡小妹真的嚇到了…15000都可以跟團出國玩了耶！怎麼國內離島旅遊會那麼貴呀？好可怕喔…」。

文章曝光後掀起熱議，有網友表示「花火節到10月這段時間就是這樣啊」、「一萬五兩天一夜，價格不低，出國真的有這價格，三天兩夜一萬五的價格也有，而且也沒很糟」、「盤子價，要玩就吞下去吧」但也有網友認為「住的飯店跟吃的拿出來評才合理吧，尤其現在一堆往離島旅行，飯店價格都漲了，機票費用也要算進去啊，光上個禮拜去台南高雄就花快一萬了」、「一萬五你現在找出國的團出來給我看看」、「住宿本來就貴的也有便宜也有啊」、「去年淡季去兩人兩晚3000有找」、「看你住什麼的啊，我下週六去住民宿才1900，扣掉補助一千才」。