★親筆寫感謝函就能帶來好關係

積極互動可以讓你跟他人建立穩固關係，進而確保你日後的成功。懂得何時該親筆寫卡片是一項難得的優勢，建立良好關係的關鍵就藏在這些細節裡。作者在書中提供了各式感謝函範例，讓你可以依照情境自行運用，只需花五分鐘親自寫張小卡，就能幫助你培養關係並獲取競爭優勢。

【精彩書摘】

■錯誤11 面試前毫無準備

如果你沒準備好就貿然參加面試，你知道會有多大的損失嗎？有時你付出的代價是得不到那份工作！要知道，從你決定應徵某家公司的某份職位起，你就得開始為面試做好準備。你必須提前妥善規劃，盡可能去了解這間公司、思索他們認為需要哪種人才、你本身認為他們需要什麼樣的人才，以及你為何認為他們需要你這樣的人才。

在面試過程裡，你要展現出自信心，以及做好工作的能力。第一印象對於求職能否成功至關重要；面試官會根據他們對你的初次印象來判斷你的工作能力。切記，你給別人的印象當中，有百分之五十五是透過非語言的溝通。因此，你的態度和肢體語言、你的穿著、你帶來的東西，以及你展現自己與呈現資料的方式都十分重要。你得想法設法給面試官留下良好印象，而你的態度、服裝和高度自信都是你能夠掌控的。既然這些都是你可以操控的事情，千萬不要給面試官任何機會留下負面印象。你的未來老闆要尋找的是充滿自信、能力十足的稱職人選。你若能為面試做好充分準備，定能讓自己在激烈競爭中勝出。

◤聽聽別人怎麼說

我們在報紙上刊登了一則徵人啟事，隨後收到了數百封履歷；我們幾乎立刻就找到人填補這個職缺。然而，我們又收到一封履歷信，感覺是個非常優秀的人。於是，我們打電話給這人、安排了一場面試。我們心想：「我們應該要安排一個職位給她！她實在太適合我們公司了。」結果，她穿著黑色短裙搭配Ｔ恤、腳上穿著涼鞋、連褲襪都沒穿就來參加面試。而且，如果她對我們公司能有多一點點了解，我們肯定會花更多時間與她交談，進而給她一份工作。面試中，她提到自己參加過好多次面試，但都沒有一家公司找她回去複試。

─「形象力學」總裁基姆．佐勒與合夥人凱芮．普雷斯頓

這位求職者擁有一份非常漂亮的履歷，能力很強，又十分專業。然而，她每次去面試時，都等於拿石頭砸自己的腳，因為她沒有做好準備，還穿著不合宜的服裝。對於即將應試的公司提前做好功課非常重要，一旦沒做好準備就貿然前往面試，你可能要付出昂貴的代價！

▍非問自己不可的關鍵問題

▨ 我希望面試的結果是什麼？

▨ 我希望面試官如何看待我這個人？

▨ 我可以為這次面試做好什麼樣的準備？

▨ 我去面試的時候，什麼事情能讓我感到更有自信？

面試該穿什麼

除非有特別交代可以穿著商務休閒服，否則一定要穿著正式服裝。即使對方說可以穿著商務休閒服，你還是要慎重打扮，選擇商務休閒服裡偏正式禮服的那類衣服。

面試該帶什麼

▨ 男性和女性都應該攜帶公事包或是作品資料夾；最好選用皮革製品。

▨ 攜帶公事包的話，就不要再帶手提包。

▨ 鑰匙應該放在公事包、手提包或作品資料夾裡。別放在口袋裡。

▨ 你的履歷應該準備好，隨時交給面試官細讀；上頭千萬不要有污漬或摺痕。

▨ 無論何時，都應隨身攜帶一支筆和一本筆記本。

肢體語言

▨ 當面試官跟你打招呼時，請面帶微笑、跟他的目光交流，並堅定專業地與他握手。

▨ 挺直你的身軀、不要彎腰駝背。你要傳達給對方的訊息應該是：你樂於交流，並且準備好開始談正事。

▨ 表達你對這次機會躍躍欲試的興奮感受。

▨ 不要擰絞你的雙手，這樣等於告訴別人你很緊張不安。

▨ 試著跟面試官做同樣的動作（例如，如果他往後坐靠著椅背，你也應該往後坐靠著椅背；如果他身體前傾，那麼你也應該跟著身體前傾）。

▨ 不要抖腿或用腳打拍子，同時保持雙腿併攏。

▨ 不要交叉雙臂在胸前，始終要展開以表示善意。

▨ 不要把玩原子筆、鉛筆、頭髮、別針等東西。

面試該說什麼

▨ 使用正面積極的語言；千萬不要提到以前經歷過的負面事件。

▨ 事先準備至少三個問題來問面試官，但在第一次面試時，千萬不要問到薪水。

▨ 輕鬆暢談你針對應徵職位做過的功課，以及你將來可以如何幫助到該公司。

面試該坐哪裡、該怎麼坐

▨ 除非對方請你坐下，否則別坐。

▨ 千萬不要碰面試官桌上的任何物品。如果有必要移動物品，先請求對方的允許。

▨ 保持腰背挺直，別彎腰駝背！

後續跟進

▨ 在面試結束時，詢問面試官何時可以跟進、查詢面試的結果。

▨ 面試當天務必寄送親手寫的感謝函。信中不妨提到面試時討論過的話題，藉此加深他們對你的印象。

▨ 面試官如果少於三人，請各別給每位面試官寫感謝函。如果超過三人替你面試，請將感謝函寄給主要面試官，麻煩他代為向其他面試官轉達你的謝意。此時，信中務必要逐一列出其他面試官的姓名。

後續跟進的感謝函範例

瓊斯先生，您好：

很高興認識您，也感謝您抽出寶貴時間談論（職位名稱）一職。這份工作聽起來十分有趣，期待未來有機會能與您和（公司名稱）合作。最後再次感謝您把我列為考慮人選。

基姆．佐勒敬上

(本文摘自《16個會後悔的溝通方式：想再往上，先避開連高階主管都會犯的錯》/時報出版)

【作者簡介】

基姆‧佐勒（Kim Zoller）

「形象力學」的總裁兼創辦人，擁有二十八年的專業經驗，專精於業務流程、培訓以及職場發展技能。基姆也是馬歇爾葛史密斯高階主管領導力開發專業認證教練（Marshall Goldsmith SCC Executive Coach）。基姆與《財星》500大企業高階主管進行策略合作，並且經常出現在知名國內媒體，包括CNN、CNBC、《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《富比士》等。基姆和她的團隊已培訓超過二十萬人。目前住在德州達拉斯市。

凱芮‧普雷斯頓（Kerry Preston）

在領導力、溝通、簡報、策略規劃和時間管理方面是享有盛譽的專家及演說家。她曾經與基姆．佐勒合著暢銷書《增強你的執行優勢》（Enhancing Your Executive Edge）。過去二十幾年來，凱芮定期與企業合作培訓員工，包括與凱文克萊（Calvin Klein）化妝品合作長達十年以上。目前住在新澤西州安納戴爾市。

兩人的最新出版著作為《說話零失誤，跟誰都好聊。：不白目、不踩雷的溝通課。》（時報出版）

【譯者簡介】

胡琦君

師大翻譯所碩士，工作經驗豐富，當過空姐、自行車賽事主持人、國小英文老師等。四十五歲提早退休後，遊山玩水之際，偶爾接翻譯、教瑜伽。譯有《說話零失誤，跟誰都好聊。：不白目、不踩雷的溝通課。》、《週末的快樂效應》（時報）以及《人生不必走直線》、《最有生產力的一年》等書（天下）。