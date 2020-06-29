★肢體語言看似微弱卻值得重視

根據科學實證，與他人互動時，有三個元素會影響我們帶給他人的印象，我們說出的話只占整體印象7%，語調占38%，非語言訊息及肢體語言則占55%。光是肢體語言，就可以透露出你的自信心、禮貌程度和情緒好壞。因此，適時展現適當的肢體語言，就能幫助你有更好的表現、傳遞強而有力的訊息。

【精彩書摘】

■錯誤02 使用不當的肢體語言

「你的舉手投足都在大聲喧譁，吵得我聽不見你口中說出的話。」

──拉爾夫．沃爾多．愛默生（Ralph Waldo Emerson）

◤聽聽研究怎麼說

哈佛商學院社會心理學家兼副教授艾美．柯蒂（Amy Cuddy）向我們證明了「權力姿勢」（power posing）的重要性，這能夠幫助我們散發出自信、權勢和能力的形象。根據她的研究結果，只要短短幾分鐘「假裝」做出某個身體姿勢，就能改變我們的皮質醇和睪丸激素水平，幫助我們在求職面談裡有更好的表現、敢於承擔風險，並且冷靜面對壓力情境。

研究指出，在人們感覺自己擁有強大力量時，他們更能臨在當下、更能連結自己的內在感受和想法。這樣一來，也有助於他們與別人的感受和想法產生連結。憑藉這樣的強大力量，也會提高自我動機以及渴求成功的動力。

如果我們在聆聽某人講話的同時，也能觀察到對方的肢體語言，我們百分之百會先回應他們的肢體語言。我們帶給別人的印象，肢體語言就占據高達百分之五十五的比例，十分驚人；而且短短幾秒鐘內就能給人留下深刻印象。雖然肢體語言背後的含義並不完全清楚，但我們有必要留心並認識肢體語言的使用通則，如此一來，才能善用此強而有力的法寶，順利傳達出我們希望傳送給對方的非語言訊息。

從我們跟別人接觸的那一瞬間，我們就不斷在發送「交會信號」；這些信號傳達出我們自信的程度、有沒有心思想要待在那裡，以及我們對他們感不感興趣。無論你正在穿過走廊、還是剛抵達會議現場，你都要留意自身發送什麼樣的信號，做出相應的調整，才能在對方心中形成你所預期的印象。

◤聽聽別人怎麼說

前陣子，我有一段非常糟糕的買車經驗。沒有人認真接待我，這令我十分沮喪。後來，我的一個朋友介紹我去某家經銷商，因為他在那裡受到很棒的禮遇。我告訴自己這是最後一次機會，不然我就要上網去買車了。當我走進店裡時，一位穿著西裝、超級專業的優雅紳士迎上前問候我。他自信地與我目光交流，微笑著伸出手，向我介紹他的名字，並且歡迎我蒞臨他們的店。他贏得了我這筆生意！我之前造訪的兩家頂級車商，裡面的業務員跟我握手時只是敷衍了事，而且眼睛也沒看著我。彷彿在跟我說，他們不想要做我的生意。

──廣告代理公司的女性高階主管

在未來一週裡，請你多留意自己的肢體語言；並且利用講電話、開會、搭電梯、開車或用餐的同時，觀察周遭其他人的肢體語言和手勢。

▍非問自己不可的關鍵問題

我的肢體語言是如何反映出我的情緒？

我的覺知是否改變了我的肢體語言？

我在別人身上發現到什麼？

我覺察到了什麼？我給別人留下什麼印象？

◤聽聽研究怎麼說

愛荷華大學管理組織學副教授葛雷．史都華（Greg Stewart）針對握手及其影響，進行過非常多的研究。「我們總會聽到面試官說，他們在面試最初二、三分鐘內就決定要不要錄用那個人，這跟面試的時間長短無關。我們發現，第一印象從握手開始形成，並且為接下來的面談奠定了基調……」史都華說：「我們或許不會清楚記得一個人的握手方式是好是壞，但握手是我們從眼前這個人身上最先得到的幾條非語言線索之一，讓我們粗略看出對方的性格，並留下記憶深刻的印象。」

目光接觸

眼神交流必須涵蓋更久的視線接觸─至少維持三到五秒鐘。這能夠建立穩固關係，讓對方比較能記住你所說的話，提升你的說服力，並且提高投入熱度。

▨ 一見到對方時，就立即進行眼神接觸。

▨ 對話當中，全程保持目光接觸。

▨ 你的眼神千萬不要東飄西晃的，就算緊張也不能這樣。

▨ 當你提問或是回答問題時，請看著對方，維持目光的交流。

▨ 當你在對談結束要握手時，保持視線接觸。

▨ 正面的目光接觸並不表示你得瞪得人家心裡發寒。談話過程裡，大約百分之八十五的時間進行目光交流。

▨ 就算你不贊同對方說的話，也不要翻白眼。

▨ 多人對話時，不要分神跟旁邊的人進行眼神交流。

▨ 不要瞇著眼睛看人，這會讓人認為你不高興。保持眼睛張開，專注對方。

▨ 你在說話的同時若是緩緩眨眼或是閉上雙眼，會讓別人分心。

▨ 善用目光交流來建立融洽的關係。你可以透過眼神接觸表達認可、感激、贊同和鼓勵。你可以藉由睜大眼睛、點頭稱是，來反映你的正向情緒。

散發自信心的整體肢體動作

▨ 抬頭挺胸走進辦公室，每踏一步都充滿自信；眼神聚焦前方，對每個經過的人微笑。

▨ 你可以快速行進，但盡量不要看起來一副焦頭爛額或匆匆忙忙的模樣。

▨ 坐著開會時，保持下半身不亂動。

▨ 坐立不安是焦慮的表徵。雙手靜止垂放，必要時再擺動，這樣才會給人自信的印象。

請記住，在你還沒開始說話之前，別人就已經注意到你的肢體語言。要知道，你給人的印象當中，有百分之五十五來自於非語言訊息。人們對你的第一眼觀感，將為你們接下來的所有互動定下基調。負面印象可能會危害你的形象，而且很難扭轉回來。

即使你在某個情況下自覺沒有信心，還是必須假裝、讓別人以為你超有自信！總之，你要確保自己散發的是正面信號。

(本文摘自《16個會後悔的溝通方式：想再往上，先避開連高階主管都會犯的錯》/時報出版)

【作者簡介】

基姆‧佐勒（Kim Zoller）

「形象力學」的總裁兼創辦人，擁有二十八年的專業經驗，專精於業務流程、培訓以及職場發展技能。基姆也是馬歇爾葛史密斯高階主管領導力開發專業認證教練（Marshall Goldsmith SCC Executive Coach）。基姆與《財星》500大企業高階主管進行策略合作，並且經常出現在知名國內媒體，包括CNN、CNBC、《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《富比士》等。基姆和她的團隊已培訓超過二十萬人。目前住在德州達拉斯市。

凱芮‧普雷斯頓（Kerry Preston）

在領導力、溝通、簡報、策略規劃和時間管理方面是享有盛譽的專家及演說家。她曾經與基姆．佐勒合著暢銷書《增強你的執行優勢》（Enhancing Your Executive Edge）。過去二十幾年來，凱芮定期與企業合作培訓員工，包括與凱文克萊（Calvin Klein）化妝品合作長達十年以上。目前住在新澤西州安納戴爾市。

兩人的最新出版著作為《說話零失誤，跟誰都好聊。：不白目、不踩雷的溝通課。》（時報出版）

【譯者簡介】

胡琦君

師大翻譯所碩士，工作經驗豐富，當過空姐、自行車賽事主持人、國小英文老師等。四十五歲提早退休後，遊山玩水之際，偶爾接翻譯、教瑜伽。譯有《說話零失誤，跟誰都好聊。：不白目、不踩雷的溝通課。》、《週末的快樂效應》（時報）以及《人生不必走直線》、《最有生產力的一年》等書（天下）。