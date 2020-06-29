每個國家或族群都擁有著不同的文化與習慣，像是在華人的傳統思維中，喝溫熱的開水才是養生，但每到日式料理的餐廳中用餐時，不管一年四季、天氣炎熱或是寒冷，店家都非常喜歡給予客人冰水作為飲品，讓不少華人對此感到不太適應。

但事實上，因為日本是一個相當在乎禮節的民族，所以他們非常注重待客之道，在還沒有製冰技術的時期，冰塊是十分貴重的物品，只有貴族才有機會享用，即使現在製冰技術已經很普遍了，日本人為了表達對於賓客的尊重與重視，便會準備帶有冰塊的冰水來給客人享用。

再者，雖然日本人都會直接飲用水龍頭流出來的自來水，但畢竟是經過消毒過濾的，難免會有一些味道存在，這時若是在水中加入一點冰塊，就可以稍微消去一些異味，喝起來的口感也比常溫水還要更加爽口好喝。

最後，日本並沒有喝冰水會傷身的觀念，因此他們不管一年四季、感冒生病或是女性來了生理期，都還是可以飲用冰水，並不會特別忌諱，反而是華人因為受到中醫觀念的影響，才會有著喝溫熱開水養生的概念。