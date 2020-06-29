在人們的印象中，鱷魚是相當兇猛且可怕的動物，然而近日泰國一處知名的鱷魚池，卻出現了一隻反常的鱷魚，牠幾乎不怎麼愛吃工作人員丟到池邊的食物，也因此受成了皮包骨，引起大家的擔心，而經過專家的檢查之後，才發現原來牠的體內竟卡著塑膠廢棄物！

Being shared widely is a photo of an emaciated crocodile at a Phichit swamp that fell sick after eating lots of plastic bottles. #Thailand #Crocodile #PlasticBottles #Phitchit

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根據外媒報導，該鱷魚池位於披集府直轄縣一處知名的旅遊景點，池內共有84條鱷魚，每一隻體型都相當健康壯碩，只有其中一隻顯得特別瘦小，幾乎是處於皮包骨的狀態，唯有肚子的部分看起來圓滾滾的，而工作人員在餵食的時候，這隻鱷魚也幾乎不怎麼進食，讓不少民眾看到後都非常擔心。

在經過專家的檢查過後，發現這隻鱷魚似乎是誤食了遊客掉落在池內的塑膠垃圾，它們一直卡在體內無法被排出，長時間下來讓這隻鱷魚也生了病，體型自然日漸消瘦，披集府淡水養殖發展研究中心主任瓦塔納（Wattana Riewthong）也表示，在過去也曾有過類似症狀的鱷魚，但最終牠們沒能撐過而喪命，解剖時才發現牠們的腸道中被塞滿了塑膠垃圾；因此，當地漁業部門人員也呼籲遊客不要亂丟東西，尤其是塑膠製品，會對鱷魚的健康造成極大的影響。