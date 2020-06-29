平價又好吃的鍋貼是不少人外出用餐的最愛選擇，而在吃鍋貼時一部分人通常都還會再多點一份飲品或湯品來搭配，像是豆漿、玉米濃湯和酸辣湯等。最近有網友就分享了自己的「隱藏吃法」，好奇是否也有人和他一樣，沒想到懂吃的網友全部狂讚，激動直呼：「好吃到爆！」。

這名網友在《Dcard》美食版中發文，表示自己每次吃鍋貼的時候都喜歡自製酸辣鍋貼來吃，就是將鍋貼放入酸辣湯中混合著食用，不過他也擔心這樣的吃法很怪，詢問「把鍋貼丟進酸辣湯吃不正常嗎？」，並在文末尋找是否有和他擁有共同喜好的人。

文章發布後，立刻引出許多同好，「想吃鍋貼又想吃酸辣湯時就會這麼做」、「我也會這樣吃，酸辣湯當沾醬或泡醬」、「我會欸！但我是咬一口再把酸辣湯的料加進去，我覺得超好吃」、「這樣吃真的好吃到爆」、「建議原po可以把鍋貼切成小塊 再放進湯裡面 ，鍋貼吸飽湯汁後更好吃」。

另外，更有其他網友也分享了自己的獨門吃法，「我都直接把紅油炒手丟進我的湯麵，直接升級成辣餛飩麵」、「我會把泡菜鍋貼丟到玉米濃湯裡」、「我會韓式辣味水餃沾玉米濃湯吃」、「我不喜歡酸辣湯，但我會把鍋貼丟到玉米濃湯裡面哈哈」、「鍋貼+玉米濃湯真的讚，我就是不喜歡水餃爛爛的皮」。