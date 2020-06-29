長途開車對於駕駛來說是一件非常辛苦的事情，他們必須長時間保持著專注力和精神，才能將車上的人都平安載往目的地，而坐在副駕的人對於駕駛來說扮演著相當重要的角色，最近有網友就十分好奇，究竟駕駛們在開車時最討厭副駕做什麼事情呢？

這名網友在PTT上發文，詢問有在開車的人最不喜歡副駕做什麼事情，PO主也在文中附上了幾個選項，像是「不管駕駛直接睡死」、「陪駕駛醒著硬撐但都不講話」、「狂吃雞排然後都不餵駕駛」等等。文章一發布，就有不少網友紛紛留言：「腳翹上玻璃窗」、「抬腳我真的不行，女友也不行」、「擋住後照鏡」、「一上車就緊握上方的把手好像我會甩尾一樣」、「睡覺，當我司機」。

不過其中被最多人提名的行為就是「指揮駕駛」，「太吵、不分交通情況霹靂啪啦問一堆，還要我回答」、「嘴巴駕駛」、「指揮真的很煩，怎麼不自己開」、「指揮，慘的是還指錯路」、「一直指揮我怎麼開車真的有點煩」、「對開車的人指手劃腳，想到就氣」。