去年年初，一名在遊覽車上叫賣的原住民妹妹因為一口不太流利的台語以及逗趣可愛的模樣而在網路上爆紅，影片中可以看到，這名妹妹頂著一頭香菇頭髮型，身穿著原住民的傳統服飾，十分正經地在推銷名產，逗得車上遊客們哈哈大笑。而最近，又有網友在出遊時遇見這名妹妹，只見她經過1年後已經長大許多，留起了長髮，也多了一絲少女的氛圍，然而仍是保持著一臉淡定的模樣在推銷名產，讓不少網友看到後都十分驚嘆。

在爆紅的那段影片中，這名原住民妹妹首先推銷著葡萄乾，表示有便秘困擾的人可以將7顆葡萄乾泡在水果醋內，隔天早上泡水喝就能有效改善，不過隨後她話鋒一轉：「嚴重的話還是要看醫生，吃這個沒有效喔」；接著販賣山豬肉乾時則稱山豬都是吃地瓜葉長大，可以說是吃素的，更有趣地與遊客們互動，詢問吃素的人能否吃山豬肉乾，讓全車人哄堂大笑。

最近，有網友在出遊時又再度遇見了這名原住民妹妹，只見她原本的招牌香菇頭髮型已經留長，扎成了一束馬尾，雖然只經過1年多，但妹妹明顯長大了許多，整個人都散發出了少女的氛圍，但在影片中她還是一本正經地在推銷著山豬肉乾，讓網友們看了以後都忍不住笑了，紛紛留言：「變漂亮了耶！」、「以前可愛，現在變漂亮了」、「妹妹長大更成熟了，也比較漂亮」、「他講很多次了，感覺很累了」、「雖然都差不多，但是臨場反應還是不錯」、「每台車都講一樣差不多的話，難怪會職業倦怠」。