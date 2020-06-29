甜滋滋的棒棒糖是許多人童年的記憶，但你知道吃完剩下的棍子竟然暗藏玄機嗎？一名女網友每次吃完棒棒糖後，都會注意到棒棒糖的棍子上方有一個小洞，讓她不禁好奇想知道這個小洞是否有什麼特殊作用？文章掀起熱烈的討論，也引出內行人解答其中的奧妙。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示每次吃完棒棒糖都會注意到剩下的棍子上有一個凹下去的小洞，讓她不禁好奇直呼「各位廢友，我一直有個疑問，為什麼棒棒糖的棍子上面都要有一個洞？有廢友知道嗎？」文章掀起熱議，不少網友紛紛留言「吹笛子」、「挖耳朵用」、「吃不完可以掛著明天再吃」、「方便螞蟻偷吃」、「因為這棍是個女生」、「我都以為是自己咬的」。

但也有不少知識型網友出面解答，指出棍子上的小洞竟是人們的保命符「棍子上的小洞設計應該是為了讓棒棒糖能更牢固地粘在棍子上。其實，在製作棒棒糖的時候，在棍子放到還沒凝固的糖漿里，糖漿會通過小洞流進棍子裡，填滿小洞，等糖凝固後就會牢牢粘在棍子上。這樣的設計更方便兒童老人吃，能減少發生哽咽的危險哦」。