夏天到了，不少人都紛紛換上清涼的衣著，也開始注意自己的身材。有網友就在PTT上列出許多食物的熱量數據，還指出讓自己最震驚的食物就是「三寶飯」！文章掀起網友熱烈的討論，也不禁驚呼「超可怕的啦！」

一名網友在PTT的「WomenTalk」板以標題「有什麼食物你知道熱量後覺得很震驚的？」並列出19項日常生活中常見的食物熱量，像是小籠包、滷肉飯、鐵板麵、炸雞腿飯等等，其中燒臘店的熱門餐點三寶飯，熱量竟然高達1300卡，讓原PO忍不住驚呼「個人覺得震驚的第一名是三寶飯，再來是飯糰，看完全部列的之後，才知道生活中接觸的都是很不健康的食物」！

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言表示「雞排才550卡！我還不吃爆！！！」、「你列出來的這些肥肥我都愛欸怎麼辦QQ」、「巧克力厚片QQ可是真的好好吃」、「甜甜圈才300好意外吃爆」、「三寶？1300？！」、「蔥油餅一整張完整的就超過雞排了」但有網友也表示「三寶有沒有淋蔥油差好幾百卡，以前有在慢跑一周約2小時，每天固定吃兩個三寶，一年還瘦了2公斤，這邊一堆列出來的都是醬料之類的高熱量，食物本體都正常而已」。