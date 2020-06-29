美式賣場好市多（Costco）經常推出許多「俗擱大碗」的好物，深受民眾喜愛。日前一名正妹就發現一款洗髮神物，不但價錢較外面買划算，洗完更是讓髮根澎起，讓她忍不住嗨喊：「回購率100000%！」

一名正妹網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示自己是細軟髮，頭皮又容易出汗，只要一過中午就會變「扁頭」讓她十分困擾，沒想到日前到好市多發現一款寫「溫冷頭皮SPA」的海泥護髮乳，2入只要799，還有附一個按摩梳，便決定買回家試試，沒想到隔天早上醒來驚現「驚為天人的澎！像現在這麼熱的天氣，維持半天以上的澎度都是沒問題的喔～」並開心直呼「回購率100000%！」

文章曝光後掀起熱議，有不少用過的網友也紛紛留言分享「我也有買！洗了兩三週還是很愛，油頭細軟髮救星，味道很療癒，日系藥妝店單罐就快500元了，好市多便宜超多還有送梳子」、「這個好市多真的划算可以買！而且好用～」、「感謝推薦！同為細軟髮人，我也要買來試試」、「細軟髮+1，今天剛好買了洗髮精」、「這款的味道我很愛」。