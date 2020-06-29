清朝是歷史上少數不是由漢人建立政權的特殊年代，從1644年清朝入關以來，漢族人和的滿族人在這200年間有著極大差距的社會地位。舉例來說，只有滿族貴族女子有資格成為後宮嬪妃，漢族女子則多淪為宮女和奴婢，但究竟要怎麼判斷女子是漢族還是滿足呢？竟然只需要看私密處便知。

滿族源於女真族，入關後一直積極同化各地漢人，推行「剃髮易服」政策，讓他們改變漢人原有的髮型和服飾。其中一個名為「一耳三鉗」的傳統，就是指女兒出生後，會替她1耳穿上3個耳洞並戴上耳環的習俗，富者的耳環會用金、銀、翠、玉等材料製作，貧者以銅圈充之，和漢族婦女一耳一墜的習慣大不相同，所以從女子耳環的樣式、數量就可以大概知道她的身分和地位。

除了耳朵之外，還可以從「腳」部看的出來，漢人喜歡女子「三寸金蓮」的樣貌，所以從北宋開始直到明朝都很風行女子「纏足」，但清朝開始卻禁止滿族婦女效仿漢族婦女纏足，連皇太極、順治皇帝和康熙帝都曾下詔嚴格禁止。所以，雖然耳朵和腳對保守的古代女子來說都是很私密的部位，但也是能快速判斷滿漢兩族身分的方法，也能看出兩族之間極端的文化差異。