日本寫真偶像天木純以天使般的清純面孔配上I罩杯的魔鬼身材受到矚目，更因為148cm的小隻馬身高被網友封為「巨乳蘿莉」，她也經常在社群網站上PO出大尺度的養眼辣照寵粉。最近她打扮成人氣動漫角色「彌豆子」，性感扮相讓網友全都大噴鼻血。

天木純日前在自己的YouTube頻道翻唱《鬼滅之刃》主題曲「紅蓮華」。(影片來源/YouTube/Official天木じゅん/如遭刪除請見諒)

女星天木純近日開始經營自己的YouTube頻道，日前上傳一段翻唱人氣動漫《鬼滅之刃》主題曲「紅蓮華」的影片，影片中更十分有誠意的打扮成鬼滅人氣角色「彌豆子」，從髮型到服裝等細節都相當到位。在原著中，彌豆子的角色設定為12到14歲的少女，但仔細一看天木純扮演的版本，竟然領口大開，壕溝和渾圓雪乳全都一覽無遺，讓網友看了不禁笑稱「這是長大版的吧？」

在 Instagram 查看這則貼文 天木じゅん Jun Amaki（@jun.amaki）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 26 日 下午 11:46 張貼

影片和IG上的照片曝光後讓網友全都暴動，湧入大批粉絲留言表示「成人版的彌豆子也好可愛」、「這個彌豆子太性感了」、「女神會唱歌欸」、「辛苦了，女神看起來好可愛」、「啊嘶」、「我老婆好讚」、「好可愛要瘋了」。