近幾年外送業興起，讓民眾待在家就可以享用到美味餐點，也可以請人代買生鮮雜貨，非常方便。為了方便顧客、店家還有外送員的三方溝通，民眾都會在備註欄交代需要注意的事項，但恐怕要寫清楚了，否則後果不堪設想！一間燒烤店就接到一張外賣訂單，沒想到竟然在備註欄看到顧客寫了「救命」，嚇得趕緊報警，後來才發現全是一場烏龍。

根據陸媒報導，昨〈28〉日南京六合龍池一間燒烤店接到一筆外賣訂單，查看備註欄的時候竟然發現上面寫了「幫忙XX黃XX，救命，谢谢」等詭異字樣，因為曾經在電視上看到有人用外送求救的新聞，不敢掉以輕心，決定馬上報警處理。

警方接獲報案後，因為擔心客人身陷危險，不敢貿然打電話過去，就根據店家給的地址直接前往顧客李男家查看，等到警方詢問為什麼要在訂單上寫「救命」他才恍然大悟。原來李男突然菸癮犯了身上卻沒菸，便想請外送員幫他送餐時，順手幫忙買一包菸，所以在備註來寫下「幫忙帶包黃南京，救命，謝謝」，沒想到系統自動將香菸品牌屏蔽，才沒有顯示出來，造成這次的烏龍事件。