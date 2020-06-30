退休後卻無法擁有穩定的生活，說不定還會為了尋找穩定的人生而失去方向。本書的作者詳實記錄、尋找可塑性的過程，期望讀者能透過本書找到自己專屬的可塑性，就像書中所言，人生的每個階段都有重要的關鍵時刻，「退休颱風」會在人生的下半場留下傷痕，但古老的樹木就算有傷痕也很美麗，因為有傷痕，也就顯得更具深度！

【精彩書摘】

彎折時不會斷裂

尋找自己喜歡與擅長的事物

明白自身的使命且創造自身的道路

告知「老公退休了」的好處

起初我並沒有告訴任何人老公退休的事情，就連我最親密的好友也是在事後一個月左右才說。有一天早上我本來想和朋友一起喝咖啡，但因為老公在家，讓我覺得相當不自在，也不能帶朋友回來家裡喝咖啡，後來逼不得已在和朋友一起散步後我便老實說了。因為老公在家，我便省略了咖啡和聊天，並且告訴朋友說我得回家了。

在告訴朋友後，不管是去參加聚會或是學習的地方我都會告訴大家「我老公已經退休了」，我還告訴了故鄉的母親與兄弟。我跟母親說：「我老公退休了，往後生活費必須減少一點。」而且還向兄弟確認了各自應盡的責任。既然老公退休了，那我現在想和其他兄弟平均分攤二十七年間原本只有我們獨自負擔的母親的生活費，但這個部分真的很難協調，減少金額比增加金額還要痛苦，而且會讓人覺得很吝嗇。

有人說唯有炫耀疾病，周圍的人才會傳授治癒方法，退休也是如此。告知自己退休的事實後才能獲得退休需要的情報，在區公所接受「幸福學習管理者」教育訓練時說自己的老公退休後也獲得了幫助。一起上課的人當中有最近才申請失業補助的人，我透過他取得了申請補助的相關資訊。

老公的退休原因將會取決是否能領到失業補助，於是我們便立刻向老公前公司的人資部確認，果不其然，退休理由對我們相當不利。本來應該是公司投資規模縮小，於是便「強制退休」、「勸退」，但人資的說法卻像是自發性離職。在修改離職理由後，我們便順利申請到失業補助。

退休後夫妻必須先確認一點，那就是「夫妻是經濟共同體」的強烈連帶意識。為了及時確保經濟能力，夫妻兩人需要積極的合作，兩人必須仔細計較領取失業補助的條件、收入的來源和支出。覺得計較很可恥的想法並不能幫上任何忙，必須確認就業輔導課程卡的使用方法，以及失業輔助課程的上課地點。

我相信一定也有人和我老公一樣在不清楚離職理由的情況下就離開了公司，是否有領取失業補助，以及一定程度的收入對家人來說是維生的重要關鍵。

退休前在公司組織內受到系統化的保護，現在圍欄已經不見，來到了充滿荊棘的平野。若是想要生存就必須取得水(金錢)，水是在名為退休的環境中能讓我們支撐好一段時間的生命之水，那個生命之水也會因為子女教育費、生活費等基本支出很快就枯竭耗盡。國民年金是否能成為應對方法呢？若是五十歲退休的話，距離領國民年金還需要十年以上的時間。(發給時間會有所變更)投保年金是為了應對年老後的支出，但光憑年金要承擔一切的支出實在太困難了。

先前多虧老公每個月固定的薪水才能享受安逸的日子，我本來希望老公的工作能順遂，不告訴他人老公退休的事實，就這樣一直過著優雅的生活。但一昧地忽視現實並不代表就能找到方法，反倒是說出老公退休的事實後獲得了資訊且得以領取失業補助。承認現況吧！坦白說出已經退休了！退休後有好一段時間都得承受打擊造成的影響！妻子並不需要因為老公退休而畏縮或羞愧，不要畏縮！調整呼吸後再次綁上鞋帶吧！

當情況改變時，妻子可積極找回必須讀書的權利，當然若是退休當事者可做好萬全的準備，那就可以說是錦上添花。

(本文摘自《老公被退休了！：從財務管理、夫妻關係、再次就業的迷惘不安趨向平緩的49種解決方案》/健行文化)

【作者簡介】

朴京玉

出生在有恐龍足跡的海邊，因為從小在鄉下長大，因此具備野性。前往陌生地方時擅於分辨哪些東西能吃哪些東西不能吃，二十歲時搬到都市，總共搬家二十八次，興趣是掌握住處半徑一公里內的資訊。去過的地方都會觀看地圖複習，或許因為如此，算是認路達人。國小時看過農民新聞後，至今都保有閱讀報紙的習慣，已經當了二十八年的家庭主婦。在丈夫退休後擔任情緒調適、憤怒調適、東醫寶鑑的講師，目前是一名Life Storyteller，在NAVER部落格〈洋蔥的身體人文學〉中收集探究身心、退休相關的資訊寫文章，針對預防疾病的自然治癒法和健康身心進行學習，並且針對退休夫婦維持良好關係的方法進行諮詢。

【譯者簡介】

林建豪(Bryan Lin)

文化大學韓文系畢業。曾於韓國安東大學當交換學生，擔任專職翻譯已十幾年，翻譯過的漫畫超過六百本。

主要翻譯線上遊戲與各種書籍。