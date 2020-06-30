相信很多人對於何時退休都有美好的想法。根據勞動部二○一八年的調查統計，近五成勞工規畫六十一歲以後退休，相較前幾年，國人對於退休年齡的規畫已經往後延，但想法依然顯得樂觀。因為，台灣在面臨人口急速老化的同時，全球經濟正緩慢步向衰退，而產業趨勢出現劇烈改變，恐將讓人們比自己預估的退休時間還要早被退休，讓不少家庭因為準備不足而釀財務風險。此外，太早退休造成的最大風險，就是長壽，容易出現年輕時的積蓄不足以支付開支，尤其長壽帶來的醫療費用增加，恐將形成另一個財務壓力。

【精彩書摘】

妻子不需要因為老公退休而畏縮

告知退休事實取得資訊

妻子積極研究退休後的應對方法

六個月間的錯覺「應該可以再次就業」

「我並沒有變遲鈍，我是負責人！」老公退休的六個月內就像是虛張聲勢膨脹的氣球一樣，他深信自己能再次就業，事實上讓氣球膨脹的人就是我，所以老公才會自信滿滿地認為自己可以回到以前的職位工作。甚至還產生錯覺認為自己能領到和以前一樣的薪水或是更多的薪水，我也是如此，老公有二十年以上的業務資歷，因此我相信無論如何他都能順利再次就業。

就如同前面談過的一樣，老公在第二個公司待一年後就被勸退了，離職後他很努力寫自我介紹信，因為他有豐富的業務資歷，因此對自己很快就能再次就業深信不疑。

他利用以前的人脈接觸相關業界負責人取得了面試機會，甚至和老闆面試，但最後依舊未能順利就業，他註冊獵頭公司後等了一年也沒有接到任何聯絡。

如果具備優秀的實力，就算是中年也能輕易再次就業不是嗎？有一位朋友長期擔任海外公司負責人，因此英文非常流利，他擁有我們國家最高學府的學歷。他認為：「我可以再次就業，家人目前還需要我的力量！因為子女要成為藝術家，在成名之前需要父母的支撐。」於是他不斷地寄送履歷到自己認為合適的地方，他應徵了國營單位、公司高層職務和總經理職務，資料審查合格後參加了面試，但最終階段卻被淘汰了。

資歷漂亮的人被淘汰的理由是什麼呢？仔細思考後發現其實很簡單，或許我在職場上的資歷很華麗，但同時也該思考一下：「自己在想要轉職的領域中是否有任何貢獻呢？」、「是否曾對該領域較有權勢的人有任何助益呢？」如果具備這一類的條件，那就能獲得禮遇且錄取相關的職務。但若是在國外待的時間較久，相對地在韓國的人脈就會較薄弱。人脈大致上是取決於貢獻度，但一般人都認為光憑自己的資歷就能成功，於是便不斷地投履歷。這就和下棋的人一樣，往往無法看得比旁觀者更遠。

這種時候應該讓親近的人擔任旁觀者的角色協助自己擺脫狹隘的目光，若是最親近的妻子能告知現實會更好，但通常初期都不會有這種想法。最先燃起的念頭是老公在家讓人覺得很不自在，真希望他快點出門，雖然不敢直接表現出來，但會修飾成希望他能快點找到工作。我們倆夫妻在老公離職六個月內都懷著希望且積極尋找工作，說不定身為妻子的我更希望有公司聯絡我們。基於想要快點讓老公去工作，老公寫履歷時我都會仔細檢查是否有錯字，以及文法是否正確。

轉眼間老公已經失業第二年了，後來老公在東洋學系一年級進修的同時找到了工作，我們在前往區公所的途中經過了就業輔導中心，看見布告欄上在徵翻譯，那是要徵巫師翻譯兼祕書的職位，前往俄羅斯或中亞進行國際神祭時必須一起同行。我試著說服老公說：「你的英文不是很好嗎？你曾在國外擔任主持人吧？而且你正在學東洋學，這個職務非常適合你！」後來老公心不甘情不願地稍微修改了履歷，不過在我暫時外出的時候，老公就將履歷寄出去了。

「年薪你寫多少呢？」

「我寫和以前一樣的年薪。」

天啊，完全沒有考慮到對方的標準，只是一昧地依照自己的想法去行動！巫師若是想支付翻譯那種程度的薪水，一個月需要進行多少次祭祀呢？沉浸在大企業的思考方式完全不懂得人情世故，這種情況下誰會想要錄取你呢？兩年後我們兩夫妻終於不得不承認了，想要進入另一個領域找工作真的比中樂透頭獎更困難。

期待就業這件事本身並不是只有浪費時間而已，錢還能再賺的錯覺會導致生活開銷無法降低，我們家在老公還持有退休金的時候依然維持一貫的消費方式，但歲月的重擔卻讓我們撐不過兩年。戶頭裡的錢如同氣球洩氣般一樣花光了，原本擔任國外公司負責人的友人因為無法降低生活費而賣了房子。發生大船沉沒的現象了，若是不想讓整個家庭沉沒，唯有搭上小型救生艇划槳才能生存。

若是想要再次就業就得坦率思考，自己對投履歷的領域付出多少貢獻、是否熟悉該領域的人、若是從事該工作是否能承受困境(無論外在或是內在)，若是都沒問題就有機會，反之就算錄取也沒辦法撐太久，頂多只能撐六個月左右。我敢斷言說絕對沒有任何一份工作可以領到和先前一樣的薪資和相同的待遇，唯有正視眼前的一切才能活在當下。以前的職場就如同是遙不可及的前世，喚醒前世的夢才能看清楚當下的生活，看清楚眼前的事實才能重新開始。

(本文摘自《老公被退休了！：從財務管理、夫妻關係、再次就業的迷惘不安趨向平緩的49種解決方案》/健行文化)

【作者簡介】

朴京玉

出生在有恐龍足跡的海邊，因為從小在鄉下長大，因此具備野性。前往陌生地方時擅於分辨哪些東西能吃哪些東西不能吃，二十歲時搬到都市，總共搬家二十八次，興趣是掌握住處半徑一公里內的資訊。去過的地方都會觀看地圖複習，或許因為如此，算是認路達人。國小時看過農民新聞後，至今都保有閱讀報紙的習慣，已經當了二十八年的家庭主婦。在丈夫退休後擔任情緒調適、憤怒調適、東醫寶鑑的講師，目前是一名Life Storyteller，在NAVER部落格〈洋蔥的身體人文學〉中收集探究身心、退休相關的資訊寫文章，針對預防疾病的自然治癒法和健康身心進行學習，並且針對退休夫婦維持良好關係的方法進行諮詢。

【譯者簡介】

林建豪(Bryan Lin)

文化大學韓文系畢業。曾於韓國安東大學當交換學生，擔任專職翻譯已十幾年，翻譯過的漫畫超過六百本。

主要翻譯線上遊戲與各種書籍。