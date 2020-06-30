宜家家居IKEA是來自瑞典的家具零售商，不少民眾都會到這裡買家具，此外店內販售的熟食部分也深受許多人的喜愛，其中的冰淇淋和牛肉丸更是大家的必點美食。近日，一名女大生意外發現了IKEA的外帶店，而且竟還有賣只要49元的「銅板早餐」，讓她相當驚喜。

這名女大生在《Dcard》上發文，表示自己平常滿常會到IKEA的南京敦北店，而且非常喜歡吃店內所販售的食物，不過實體店面的早餐店都要到9點才會開門，而她卻因為要上課沒辦法吃到。但最近她卻發現，敦北店在南京微風後面的那條巷子中竟開有一間「外帶店」，小小的店面中附有簡單的幾個座位可以供客人使用。

此外，這裡還有販售要價49元的「銅板早餐」，女大生在吃過後相當驚嘆，表示餐點內可以吃到蛋、蔬菜、肉、麵包以及一杯飲料，飲料除了冰紅茶和熱咖啡外，還可以選擇氣泡水，不到50元的早餐就讓她吃得非常飽，也忍不住大讚實在是「便宜又好吃」。

此文一出，有許多內行的網友透露這間店其實已經開了1、2年之久，同時也引起大家的熱烈討論，「第一次被生火ikea早餐，改天上班一定去吃」、「都不知道原來IKEA還有外帶小店，比很多一般速食店便宜超級多的～」、「住附近的我常常吃這個，超喜歡～」、「不愧是被家具耽誤的美食餐廳」、「在附近上班的時候，如果員工餐太難吃，同事都會跑去這間買點心，炸雞翅超推」。